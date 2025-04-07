左轉車鬼切撞直行車！他一動作釀「2次傷害」　現場慘況曝

▲▼燕巢區日前發生一起交通事故，一輛左轉的自小客車，疑似未禮讓直行車，與對向直行的另一輛自小客車發生碰撞，造成兩車車頭及車身嚴重受損，雙方駕駛皆受有擦傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市燕巢區日前發生一起交通事故，一輛沿中興北路欲左轉中民路的自小客車，疑似未禮讓直行車，與對向直行的另一輛自小客車發生碰撞，造成兩車車頭及車身嚴重受損，雙方駕駛皆受有擦傷。

警方指出，這起事故發生於3月28日下午4點左右，地點在燕巢區中興北路與中民路的交岔路口。當時，40歲的黃姓男子駕駛自用小客車沿中興北路往南行駛，準備左轉進入中民路，不料與沿中興北路往北直行的37歲劉姓女子所駕駛的自小客車發生撞擊。

強烈的撞擊力道導致兩部車輛的車頭嚴重毀損，車身也有明顯凹陷。黃姓男子在事故中傷勢較重，已由救護人員送往醫院治療，劉姓女子則受到輕微擦傷。警方獲報後迅速趕抵現場，除了協助將傷者送醫外，也立即進行交通疏導，避免二次事故的發生。

警方表示，黃男的車輛在首次撞擊後，因駕駛人右腳鬆開未能及時煞車，加上車輛的慣性作用，又二次碰撞到劉女的車輛。經警方對雙方駕駛進行酒測，確認並無酒後駕駛的情形。至於詳細的肇事原因以及責任歸屬，將由交通警察大隊進行專業的分析研判。

岡山警分局藉此呼籲所有駕駛人，行經交岔路口時，務必遵守交通規則，尤其應謹記《道路交通安全規則》第102條第1項第7款的規定，轉彎車應禮讓直行車先行，共同維護道路交通安全與順暢。