工地連3天被狂偷！報案沒人理少年董怒抓賊　高雄警認了態度不佳

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，2度報警竟遭暗示「破案機率低」推托不受理。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄某光電業者連續3天遭到竊盜集團上門狂偷電線，業者二度去旗山分局建國派出所報案，卻遭警方暗示「破案機率低」，要求知難而退。業者後續帶隊抓賊，終於在現場逮捕多名現行犯，痛批警方「吃案又瀆職」，對此，旗山分局坦言，員警受理態度確有不是之處，已由專人調查檢討並簽報議處。

據了解，該光電業者4日半夜遭人偷竊電線，業者發現後5日隨即前往旗山建國派出所報案，但第一時間值班員警卻以「公司負責人未到場」為由，現場拒絕受理。

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，自力救濟怒逮現行犯，控警吃案。（圖／民眾提供）▼少年董帶隊抓賊，一人在過程中遭嫌犯撞傷。（圖／民眾提供）

6日凌晨該工地又有電線二度遭竊，業者於當天下午再度前往派出所報案，雖後續有受理，但該所長竟暗示報案人「破案機率低」，更稱劉邦友命案、陳水扁槍擊案都沒偵破，疑似要受害者知難而退。

業者求助無門，7日凌晨由少年董親自帶隊「埋伏抓賊」，在自力救濟之下，總算逮到3名現行犯，在圍捕過程中，還有人遭嫌犯騎車撞飛。據悉，該竊盜集團連續3天上門偷電線，3天共派出8人5台摩托車合夥犯案，共偷走9顆電線。





▲▼工地電線連3天被狂偷！少年董曝報案單控警吃案。（圖／民眾提供）

業者指控報案被推拖不理害二度遭竊，同時也曝光報案單，證實警方確實直到6日下午才受理案件，消極態度害業者損失上百萬。

▲少年董埋伏帶隊抓賊，但前去派出所配合製作筆錄時，一群人只能在所外地上坐著等候。（圖／民眾提供）

不僅如此，在業者自主抓到嫌犯後，相關人員在警方要求下，配合前往派出所製作筆錄。沒想到一群人到場後，只能排排坐在派出所外的地上等待，而幾名嫌犯卻被帶進所內全銬在一起，這也讓業者相當氣憤，質疑有串供可能，也控訴警方處理過程有瑕疵，痛批「吃案又瀆職」。

對此，旗山分局表示，有關建國所偵破加重竊盜案，刻正偵辦中，針對受理案件爭議，警方也坦言，員警受理態度確有不是之處，已刻由鈞長指示專人調查檢討並簽報議處。

另外，旗山分局也組成專案小組，目前已逮捕犯嫌6名並起出失竊電線贓物近243公斤，全案依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦；另業者收贓部分，依刑法贓物罪嫌併案移送偵辦，絕不輕饒。