高雄智慧紅綠燈變陷阱！倒數完還要等數十秒　她批易誤判險出事

▲高雄智慧紅綠燈變陷阱！倒數完還要等數十秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳今（7日）於高雄市議會交通部門業務質詢時指出，高雄的交通設計存在隱患，點名交通局的「學習式紅燈倒數」號誌形同交通陷阱，而青年、七賢路的斜向汽車停車格更3年造成超過250件的交通事故，質疑交通局致力於建構以人為本之交通環境是在說空話。

鄭孟洳在質詢中播放實際影片指出，民眾面對的紅綠燈狀況是—紅燈倒數結束後，燈號卻未立即轉換為綠燈，而是出現兩條虛線閃爍長達數十秒，導致許多車輛誤以為可起步而驚險煞車，極易釀成事故。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄智慧紅綠燈變陷阱！兩條虛線閃爍長達數十秒，導致許多車輛誤以為可起步而驚險煞車，極易釀成事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，交通局所稱的「學習式讀秒」號誌燈，號稱會根據交通流量「學會」讀秒時間，但實際上卻要等2到3個週期才能學會，而倒數完畢燈號閃爍的空窗期最長甚至達1分鐘以上才能恢復倒數秒數。

鄭孟洳痛批，高雄有2000千多個路口都使用「學習式紅燈倒數」號誌，這根本是交通陷阱，為此詢問交通局，居然還大言不慚說「紅燈秒數僅供參考」。

她憂心，這樣的號誌會讓駕駛誤判燈號，進而導致交通事故，也建議若交通局覺得秒數僅供參考，不如全面取消紅燈倒數，或者積極處理學習式紅燈倒數汰換，勿將人民行路安全當兒戲。

▲鄭孟洳質疑交通局致力於建構以人為本之交通環境是在說空話。（圖／記者賴文萱翻攝）

質詢中鄭孟洳也提及另一個市民經常反映的問題：青年路與七賢路的「斜向汽車停車格」。她表示，這些停車格設計不良，駕駛雖然容易停進去，卻在倒車離場時視線死角多、後方車流快，幾乎每次出車都在「試膽」。

鄭孟洳引述警察局數據指出，三年來這兩處因倒車未依規定造成的事故超過250件，112年甚至單年破百，打臉交通局先前聲稱「事故率並無明顯增加」的說法。

▲青年路與七賢路的「斜向汽車停車格」設計不良，駕駛雖然容易停進去，卻在倒車離場時視線死角多。（圖／記者賴文萱翻攝）

她更指出斜向行車格用意為市民增加停車空間，但高雄市現有車格角度垂直、設計不佳，她指出國外如美國也有類似車格，但角度更斜、配有緣石與緩衝設施，能有效分隔與導引駕駛視野，呼籲交通局進行「視角檢討與設計盤點」，給高雄市民安全的道路空間。