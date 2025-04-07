拍下「史上最多人瀏覽的照片」　攝影師：後悔未要求版稅

▲Windows XP。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

Windows XP的藍天白雲綠草預設桌布，讓不少用戶留下深刻印象，也成為史上最多人瀏覽的照片，而它是《國家地理雜誌》前攝影師歐里爾（Charles O’Rear）拍的，但其實他一直有個遺憾。

▲Windows XP 背景圖成為經典。（圖／翻攝microsoft.design）

UNILAD報導，歐里爾在1996年拍下一張為史上最多人瀏覽的照片，它是Windows XP 背景圖片「Bliss」，變成20年的經典，也讓歐里爾成名，近期歐里爾受漢莎航空公司邀請，拍了美國3個著名景點的照片當手機的背景圖，將「Bliss」的故事延續。

1996年1月，歐里爾去見現任妻子，他從加州的家開到馬林縣，因為沿途風景太美，所以他靠邊停車拍照。從照片中可見，連綿起伏的翠綠山丘，與藍天白雲構成絕美畫面。歐里爾的照片當時交給西光圖片社（Westlight），後來圖片社被微軟收購，也將該照當Windows XP系統的桌布。

微軟以六位數低價（超過10萬美元）買下了《Bliss》。歐里爾說，他後悔當時沒有爭取更好條件，「如果我知道它會如此流行，被安裝在上億台電腦上，我應該要求每次照片被展示時，要給我幾分錢的版稅，那將是非常理想的交易。」

長期以來，外界對該照是否經過修圖的猜測不斷。奧里爾澄清，「我當使用膠卷拍攝時，你看到的就是原始畫面。我用色彩更鮮艷的富士軟片，馬米亞RZ67相機的鏡頭表現力非凡，相機和膠卷的完美結合，正是《Bliss》照片脫穎而出的關鍵。」

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