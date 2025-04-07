委內瑞拉軍隊進入「警戒狀態」　指控美國策劃假旗行動

▲委內瑞拉副總統羅德里格斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南美洲國家委內瑞拉軍方6日證實部隊進入警戒狀態，因為有人打算發動「假旗行動」，策畫針對蓋亞那埃克森美孚公司（ExxonMobil）的攻擊行動，並企圖嫁禍給委內瑞拉。副總統羅德里格斯指控，美國國務卿盧比歐就是這起攻擊計畫的幕後黑手。

法新社報導，委內瑞拉與鄰國蓋亞那多年來針對艾瑟奎波（Essequibo）地區主權意見分歧，2015年埃克森美孚公司在此處發現大量石油之後，再度爆發爭端。艾瑟奎波石油蘊藏豐富，約占蓋亞那三分之二面積，不過委內瑞拉宣稱擁有主權。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日指出，有人策畫假旗行動（false flag attack），鎖定埃克森美孚公司在艾瑟奎波海岸附近的石油平台，旨在引發混亂、造成侵略升級。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年3月出訪蓋亞那期間曾警告，若委內瑞拉攻擊蓋亞那將面臨後果。

羅德里格斯5日表示，盧比歐、美國知名軍事顧問公司黑水創辦人普林斯（Erik Prince）聯手策畫所謂的攻擊計畫，並指責委內瑞拉反對派領袖。

委內瑞拉武裝部隊6日指出，部隊擁有鋼鐵般的意志，將以積極行動來應對任何對國家完整與和平的威脅。