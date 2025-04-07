216公斤！今年蘇澳第一尾黑鮪魚現身　彎道超車成全國第一鮪

記者游芳男／宜蘭報導

216公斤蘇澳第一鮪現身！宜蘭蘇澳籍「全昌隆168號」延繩釣漁船，6日在釣魚台海域捕獲一尾重達216公斤的黑鮪魚，49歲的船長林宜俊火速於7日凌晨一時許返抵南方澳漁港。經蘇澳區漁會鑑定，這尾黑鮪魚被確認為活魚上鉤，不但是今年蘇澳第一鮪，另因比同一天釣到黑鮪魚的屏東籍漁船還早進港報關，也成為全國第一鮪。

▲▼2025年蘇澳與全國第一黑鮪魚。（圖／蘇澳區漁會提供，下同）

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蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，雖然屏東東港籍漁船「茂豐祥號」也在6日凌晨0時19分較早捕到黑鮪魚，但全昌隆168號搶先進港報關，戲劇性成為2025年台灣第一鮪。「全昌隆168號」是於6日上午7時許，在釣魚台南方海域捕獲一尾巨大黑鮪魚後，搶先進港報關，成功奪得全國第一鮪。

「全昌隆168號」延繩釣漁船船長林宜俊說，與5名印尼漁工於2日出港，先在花蓮外海作業未果，隨後轉往北方尋找漁場試手氣。6日上午7時多，察覺有大魚上鉤，與印尼漁工合力花了約5分鐘，將仍是活的黑鮪魚拉上船，當時，目測重量約200公斤。

7日上午8時30分許，黑鮪魚被吊上岸，蘇澳區漁會派員鑑定，因重量達216公斤、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到，符合蘇澳第一鮪的4要件。