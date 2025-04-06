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綠博小火車撞死人！　園方「總檢完成」今重新開園：安全無虞

▲▼ 宜蘭綠博遊園小火車翻覆 。（圖／民眾提供）

▲▼宜蘭綠博遊園小火車翻覆，釀成1死1傷。（圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／宜蘭報導

2025宜蘭綠色博覽會4日發生奪命意外！一輛電動遊園小火車疑似剎車失靈，從後方猛撞上一對老夫婦，造成1死1重傷的悲劇，園方5日休園一日展開全面檢查。園方6日發文強調，已針對所有展館設施進行總檢，確認安全無虞後於6日重新開園。

宜蘭綠色博覽會6日在臉書上發文，針對4日電動遊園火車疑似煞車失靈所導致的意外傷亡事故，綠博再次表達深切哀悼與誠摯歉意。團隊於事故後除分別趕赴兩醫院陪同外，亦立即安排家屬過夜旅宿，全程陪伴傷者開刀，配合家屬意願聯繫轉院，偕同家屬招魂移靈，配合檢察官與鑑識單位調查，吊運事故車輛保存證據，同步通知保險公司啟動公共意外責任險理賠前置作業，盡最大努力協助罹難者安葬與傷者手術醫療。

▲▼ 宜蘭綠博遊園小火車翻覆 。（圖／民眾提供）

綠博表示，今早於開園前，代理縣長林茂盛率領所有工作團隊為不幸罹難者默哀，也為傷者祈福盼早日康復，林代理縣長勉勵所有工作團隊要做好工作管理，在確保每一位遊客安全的前提下提供服務與體驗，林代理縣長並旋即前往醫院探視傷者，接續再至二殯弔唁上香致意。綠博團隊再次向罹難者及家屬致上最深的哀悼與歉意，「我們將記取慘痛教訓，持續強化園區管理，確保心痛憾事不再發生」。

▲宜蘭綠色博覽會遊園小火車衝撞老夫婦，釀1死1重傷，家屬心碎重回現場招魂。（圖／民眾提供，下同）

▲家屬5日心碎重回現場招魂。（圖／民眾提供）

綠博指出，5日休園期間，綠博團隊也再次針對所有展館設施進行總檢測試，尤其是尚須於園區執行免費接駁任務的電動高爾夫球車剎車狀態，在技師一一安檢完成，並上路反覆測試確認安全無虞後，綠博於週日早上重新開園。

▲宜蘭綠色博覽會重新開園。（圖／宜蘭綠色博覽會臉書）

▲宜蘭綠色博覽會重新開園。（圖／宜蘭綠色博覽會臉書）

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