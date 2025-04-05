綠博小火車撞死人！死者兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大

▲宜蘭綠色博覽會遊園小火車衝撞老夫婦，釀1死1重傷，家屬心碎重回現場招魂。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

2025宜蘭綠色博覽會4日下午1時許發生一起死亡意外！一輛遊園小火車在園區中行駛時，疑似因煞車失靈撞上一對老夫婦，造成1死1傷的悲劇。死者家屬5日重回事故現場進行招魂，家屬認為整起意外「宜蘭縣政府的責任最大」。

2025宜蘭綠色博覽會主辦單位4日晚間表示，電動遊園火車是為了紓解假日遊園車潮，與業者互惠合作、聘雇合法司機駕駛進行，事故發生後園區已立刻停止該型號電動遊園火車的運行，同步展開全面檢查，將針對事故成因配合調查。

主辦單位指出，基於對遊客安全的保障，與業者的契約中也要求廠商必須依照《非固定式機械遊樂設施管理辦法》投保公共意外責任險，若發生意外，每位受害者最高可獲得600萬元理賠，將全力督促業者履行理賠義務，確保相關賠償機制迅速展開。

據了解，死者為78歲來自新北市的游姓老翁，游男家屬5日上午前往園區招魂，心碎點名除了遊園小火車業者之外，主辦單位宜蘭縣政府要負最大的責任，因為縣府規畫不當、沒做好監督。

游姓老翁的兒子回憶事發經過，當時遊園小火車從後方衝撞，他的女兒及時跳過水溝，這才沒有被撞上，但年邁的父母聽到喇叭聲時根本來不及閃躲，遭車輛直接撞上，釀成1死1重傷的悲劇。