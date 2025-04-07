　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣開放步道認養！已6單位認養7條步道　喜愛轉化為行動

▲花蓮第二信用合作社認養長春祠步道。（圖／太管處提供，下同）

▲花蓮第二信用合作社認養長春祠步道。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處於113年0403大地震後積極辦理各項災後復原工作，在環境許可下賡續推動社會各界認養園區步道，114年至115年計有6個單位認養7條步道，對於園區步道巡查及設施維護帶來極為正向的助益。

▲花蓮第二信用合作社認養長春祠步道。（圖／太管處提供，下同）

▲中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道。

此次認養的單位及認養的步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道；台灣山盟公益協會認養屏風山步道。期限從114年4月1日起至115年12月31日止。認養單位需定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。

▲花蓮第二信用合作社認養長春祠步道。（圖／太管處提供，下同）

▲社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道。

太管處表示，推動民間參與步道認養已行之多年，透過認養的機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，也可同時進行步道維護工作，成效相當良好。走進步道是體驗太魯閣之美最好的方式，震災後園區多條步道受損無法立即開放供民眾造訪，但園區範圍廣闊，自低海拔到高海拔、從海邊到高山，仍有適合賞景、健行及登山活動的各類型步道，提供民眾各種方式親近大自然，鼓勵社會各界參與國家公園經營管理及保育工作推動步道認養。

▲花蓮第二信用合作社認養長春祠步道。（圖／太管處提供，下同）

▲認養單位定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。

太管處強調，國家公園經營管理需要民間參與，除了可以減少政府人力與經費的支出，更重要的是將對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對維護自然環境的使命感與責任感。更強調，國家公園是全民共有的珍貴資產，除了國家公園管理處全心投入經營管理外，更需要全民一起參與保護。

太管處表示，園區仍有多條步道，歡迎有意願的團體參與認養，有意認養的團體請洽太魯閣國家公園管理處遊憩服務科。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金融圈緊急示警！　美國與全球「經濟衰退」機率飆到60%
台股重災戶！　李燕老公「賠掉一台國產車」嚇壞
「每個國家都打給我想談關稅」　川普：除非付很多錢否則免談
歷年股災一次看！「這年台股大逃殺」重摔近8成
台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停
快訊／台股「黑色星期一」　證交所董座：3措施降低空頭氣焰
6.4萬股東注意！2檔今起停止交易　最慘下市淪壁紙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太魯閣開放步道認養！已6單位認養7條步道　喜愛轉化為行動

男子銀樓搶金項鍊脫逃時撞車摔倒被捕　台南地院重判5年4月

從紅黃單到安全家園！0403花蓮地震一周年，政府補強計畫如何守護你我？

快了！桃園航空城安置宅將啟動驗、交屋

美國提高關稅　桃園火速成立專案小組啟動產業座談訪視

佛光山桃園講堂27個分會　捐贈逾30萬物資助弱勢戶

分手一週！賓士男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀畫面曝

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪　道路彈性交管用路人注意

海味調色盤正美！新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

太魯閣開放步道認養！已6單位認養7條步道　喜愛轉化為行動

男子銀樓搶金項鍊脫逃時撞車摔倒被捕　台南地院重判5年4月

從紅黃單到安全家園！0403花蓮地震一周年，政府補強計畫如何守護你我？

快了！桃園航空城安置宅將啟動驗、交屋

美國提高關稅　桃園火速成立專案小組啟動產業座談訪視

佛光山桃園講堂27個分會　捐贈逾30萬物資助弱勢戶

分手一週！賓士男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀畫面曝

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪　道路彈性交管用路人注意

海味調色盤正美！新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

高鐵票價跟進調漲？「北高最多漲230元」交通部曝可能時間點

寵物犬差點被吃掉　女勇猛跳到2公尺巨鱷身上「撬開鱷魚嘴救狗」

柯瑞遭火箭封鎖僅拿3分！　勇士輸掉關鍵卡位戰再陷附加賽危機

嘉義6間好評鴨肉羹！西區在地人超推的隱藏店　連Google都找不到

梅山36彎連假3車撞一團！　小客車下山「跨雙黃線」逆向釀1傷

開箱墾丁最新度假飯店！必拍360度空中泳池　海景第一排露台看海

快訊／國1北三重段「油罐車車頭起火」　焦黑濃煙狂竄

Jocelyn 9.4.0無預警曝喜訊！　焦慮到失眠喊：真的很緊張！

史上跌最慘！台股股民「怕將跌整周」開勸小白：別進場接刀

癌症免疫治療恐爆嚴重皮膚不良反應　長庚找到過敏機轉+治療方法

賴清德向國人談話！　8分鐘影片說明關稅戰策略

地方熱門新聞

分手一週！賓士男開車來回猛撞前女友轎車

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪

大甲媽遶境進入雲林　福興宮唯一來回駐駕宮廟上萬信眾虔迎

大甲媽遶境爆亮槍威嚇20歲男落網

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

美國提高關稅　桃園啟動產業座談訪視

佛光山桃園講堂　捐贈逾30萬物資助弱勢

男子銀樓搶金項鍊脫逃時撞車摔倒被捕台南地院重判5年4月

男大生出門遊玩凌晨疑沒錢返家　竟打110叫警車載他回家被拒

0403紅黃單補強成果曝光

中華電信台南鹽行機房交換機改接9日永康部分電話通訊受影響

新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

台南學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典超級煙火秀引起高潮

更多熱門

相關新聞

太魯閣事故裝燈一年亮5天　Cheap酸智障

太魯閣事故裝燈一年亮5天　Cheap酸智障

台鐵為紀念0402太魯閣號出軌事故罹難者，以及警惕後人銘記這次的慘痛教訓，在事故現場3處隧道設置紀念燈光，並於每年4月2日至6日點亮5天。對此，時常關注國內交通議題的網紅Cheap傻眼說，裝燈就會變得很安全嗎，「台鐵智障到不可思議」。

台電輔導南投金屬鑄造業者節電年省600萬

台電輔導南投金屬鑄造業者節電年省600萬

兒童節專屬優惠　花蓮29家企業推消費折扣

兒童節專屬優惠　花蓮29家企業推消費折扣

退休國稅局長超搶手　3人接任上市公司獨董

退休國稅局長超搶手　3人接任上市公司獨董

台灣土地公釋出10公頃地　說明會現場「好市多」也來了　

台灣土地公釋出10公頃地　說明會現場「好市多」也來了　

關鍵字：

太魯閣步道認養企業喜愛轉化行動

讀者迴響

熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

謝金河：股市肯定大跌「但老天爺眷顧台灣」

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

即／川普：關稅超棒　替美帶來數百億收入

快訊／台股「價崩」開盤殺2086點至19212　台積電開跌停848

裕隆澄清補助！財經網美嗆：台灣傾國力保護60年　我們得到了什麼

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面