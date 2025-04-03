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太魯閣號事故「花8千萬裝燈」一年亮5天　Cheap傻眼：智障到不可思議

▲▼▲▼台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

▲太魯閣事故裝紀念燈，花8千萬一年才亮5天，Cheap傻眼「智障到不可思議」。（圖／台鐵公司提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵為紀念0402太魯閣號出軌事故罹難者，以及警惕後人銘記這次的慘痛教訓，在事故現場3處隧道設置紀念燈光，並於每年4月2日至6日點亮5天。對此，時常關注國內交通議題的網紅Cheap傻眼說，裝燈就會變得很安全嗎，「台鐵智障到不可思議」。

Cheap在臉書表示，太魯閣號4年前在花蓮清水隧道與滑落的工程車發生碰撞，奪走49條寶貴生命、並有數百人受傷，台鐵為了悼念事故罹難者，花了8138萬在隧道設置紀念燈，為罹難者送上最深的悼念，期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來所有旅客的安全。

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Cheap傻眼說，台灣官僚到底對燈有什麼特殊情感，只要出事就裝燈，也感嘆台鐵智障到不可思議，不用檢討人員管理、不用改善設備、不用升級系統，裝燈就會變得很安全嗎，「花了8000多萬，一年只亮5天，不如把8000萬分給受難者家屬」、「你別跟我說，這是拿當年的善款裝的，會氣到中風！」

Cheap最後指出，台灣政府應對事故的SOP大概如下，在重大事故發生並掀起輿論後，高層震怒說要改革，然後找一個可見、可拍照的解法，接著裝燈、拍照、預算通過、任務完成，「在台灣，燈不是照亮前方，而是遮住問題，笑死！」

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