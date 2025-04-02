夜尖峰用電躍升最貴時段　台電輔導南投金屬鑄造業者節電年省600萬

▲台電南投區處舉辦大用戶座談會，並頒獎表揚聰明用電企業。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台電日前宣布電價凍漲，讓百業萬民都鬆口大氣，但隨電力結構持續變化，夜尖峰用電已成為最貴的時段，台電南投區處持續積極推廣協助業者節電，或提出合適的時間電價計費模式；其中有金屬鑄造業者接受輔導，並自113年度開始選用批次生產時間電價後，再加上設備製程精進、挪移至離峰時間投產，其南崗廠區整年度基本電費就減少600萬元。

台電南投區處於3月27日舉辦「大用戶座談會」，邀請轄內橡膠業、塑膠製造業、金屬加工業、鋼鐵業、鑄造業、機械製造等具節電潛力產業用戶及用電量較大的用戶齊聚，分享如何選擇最划算的批次電價、有效節能的方法，以及透過「需量負載管理措施」來降低電費、提升用電效率，幫助企業降低成本、用電更聰明；南投區處處長張毓哲也特別於座談會中頒狀表揚去年度「節能超有感企業」，感謝並肯定移轉夜尖峰用電績效優良企業不只懂得省電、省錢，更為穩定供電與環保盡一份心力，堪為其他業者的學習標竿和典範。

如前述的南崗產業園區金屬鑄造業者，因集中到離峰時段生產，尖峰時段用電量不會太高，除了流動電費，還可降低經常契約容量的基本電費，113年度該公司整體用電平均單價為1度3.24元，比現行台電高壓三段式時間電價的夏月尖峰用電單價1度9.39元、非夏月1度5.47元都低，降幅效果相當顯著，用電成本降地，也相對維持競爭優勢，並緩和電價調漲帶來的衝擊。

南投區處指出，因新的尖離峰時間帶正式轉變，成立推廣小組，至產業園區、公/協會辦理產業座談會，甚至逐戶多次拜訪輔導，從個別用戶整體的用電時段、用電量進行盤查，讓用戶進一步了解實際的用電情況，自身在哪些項目可以進行節電；張毓哲過去也多次親自拜訪廠區高壓用戶，他表示企業經營最重要的就是成本控管，而電費是固定支出之一，只要選對方案、用對方法，就能有效降低成本，提升競爭力，台電也提供「台電健檢先行」服務，協助企業盤點用電、升級設備、導入智慧管理系統，幫助大家找到最適合的節電方案。