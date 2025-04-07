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男子銀樓搶金項鍊脫逃時撞車摔倒被捕　台南地院重判5年4月

▲郭男搶銀樓金項鍊騎機車脫逃時，自撞路旁汽機車摔車，被銀樓老闆、路人壓制，交由台南市警六分局員警帶回偵辦。（民眾提供，下同）

▲郭男搶銀樓金項鍊騎機車脫逃時，自撞路旁汽機車摔車，被銀樓老闆、路人壓制，交由台南市警六分局員警帶回偵辦。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

30多歲郭姓男子於2024年10月19日上午，前往台南市南區1家銀樓佯稱要買金飾，老闆拿出1條重達1兩6錢多的金項鍊給郭男觀看，郭男利用老闆不注意時搶走金項鍊奪門騎機車逃逸時，將制止他的老闆拖行受傷，郭男緊張自撞多輛路旁汽機車後倒地被捕，台南地院依準強盜罪重判郭男5年4月。

判決資料指出，郭男因經濟狀況不佳，於2024年10月19日上午10時21分許，前往台南市南區1家銀樓內，向尤姓老闆表示欲購買金飾，待老闆取出黃金項鍊1條（重量1兩6錢6分，價值約20萬元）給郭男看後，郭男乘老闆未及反應與不及防備之際，奪取黃金項鍊後奪門奔出，立即跨上其停放附近之機車欲逃逸，老闆見狀上前追趕、攔阻，並以雙手環抱郭男欲阻止其逃脫。

▲郭男搶銀樓金項鍊騎機車脫逃時，自撞路旁汽機車摔車，被銀樓老闆、路人壓制，交由台南市警六分局員警帶回偵辦。（民眾提供，下同）

郭男基於防護贓物、脫逃免受逮捕，而當場強行發動機車行駛，將老闆拖行數公尺，致使老闆膝蓋擦傷等傷害，郭男騎機車沿途碰撞多台路旁汽、機車後，因重心不穩而倒地，被老闆及行經之路人聯手壓制報警處理，經市警六分局據報到場，當場扣得黃金項鍊1條，事後發還銀樓老闆。

台南地院合議庭法官認為，郭男正值青壯，仍不思循正途取得所需，竟搶奪他人財物後，又因防護贓物、脫逃避免逮捕而施以強暴造成老闆受傷，對民眾財產安全及社會治安均造成相當之危害，惟念郭男犯後已坦承犯行，其犯罪所得之物已發還被害人，依準強盜罪判郭男5年4月徒刑，可上訴。

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