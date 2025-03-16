桃園2車對撞！運將無照酒駕最高罰近15萬　駕駛一疏失也挨罰

記者楊熾興／桃園報導

66歲秋姓男子駕駛營業小客車，違規跨越雙黃線與右轉孟姓男子所駕駛小客車發生踫撞，雙方未受傷，警方對秋男酒測其值竟高達1.04mg/L，一查秋男早已被吊銷駕照且計程車營業登記也逾期，多項違規遭警開罰加上酒駕罰款，最高可罰14萬9000餘元。

▲秋男駕駛計程車跨越雙黃線與右轉的小客車發生踫撞。（圖／八德警分局提供）

▲▼雙方未受傷僅車輛受損。（圖／八德警分局提供）

去年12月27日凌晨0時44分，秋姓男子駕駛營業小客車由桃園市八德區忠勇街往和平路方向行駛，行經忠勇街與東二路口與對向孟姓男子所駕駛小客車發生碰撞。雙方駕駛無人受傷，警方對秋男施以呼氣酒精測試，其酒精濃度測試值達1.04mg/L。

▲秋男違規事實明顯。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方分析可能肇事及違規事實，秋男跨越分向線駛入來車道，呼氣所含酒精濃度超過規定駕車，駕照註銷仍駕車，駕駛已註銷營業登記，對秋男違規部份開罰8100-29400元，另酒駕罰30000-120000元，全案已依公共危險罪，將秋男移送桃園地檢署偵辦，另孟男在閃紅燈且有「慢」字路口未先停下，也被罰款600-1800元。

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