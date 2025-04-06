雲林翁騎車就醫途中暈眩「反覆迴轉」　警即時協助送醫

▲警員尋獲老翁時，老翁已相當虛弱趴在機車上。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局台西分局所屬台西派出所員警日前執行聯合查察勤務時，於上午9時許接獲一名老婦人緊急攔車求助，稱其丈夫出門就醫後，沒到診所亦久未返家，疑似迷失方向，恐發生危險，請求警方協助尋找，警員知悉立即進行協尋，幸經一番搜尋順利找到騎著機車但因暈眩迷航而不停迴轉的老翁，並協助其送醫。

警方說明，拍窗的老婦上前急匆匆表示，丈夫於清晨因身體不適，告知欲前往台西市區診所就診，但數小時過去仍未返家，經詢問診所亦未見丈夫蹤跡，憂心之下趕緊自行外出尋人，適逢警方巡邏經過，遂立即求助。副所長盧柔伊及警員丁政江即刻通報值班人員，調閱轄區車牌辨識系統以查詢老翁所使用機車行蹤。

▲台西一名老翁騎機車就診卻身體不適迷航，幸獲警員及時救援送醫，結束一場虛驚。（圖／記者游瓊華翻攝）

由於系統查無有效紀錄，兩人隨即前往老翁住家周邊進行地毯式搜尋，自五港路、海豐路一路延伸搜尋至外圍道路，最終在雲155線往四湖方向，發現一名老翁騎乘機車反覆迴轉，行徑異常。員警趨前關心後確認該男子即為走失老翁。

老翁向警員表示，因頭暈目眩導致失去方向感，體力不支仍無法抵達診所。警方立即聯繫119救護人員協助送醫，並通知老婦人及家屬趕赴現場，陪同急診後順利將其接回，翌日，老翁子女透過社群臉書貼文「因無法得知員警姓名，未能當面道謝，特藉由粉絲專頁公開表達感激之意，有您們真好。」對警方表達由衷感謝。

台西分局表示，本案展現員警積極主動、即時應變的專業精神，也提醒民眾，如家中有年長或需特殊照護成員，宜於其隨身衣物繡上聯絡資訊，或配戴可識別身份之標示物品，俾利走失時能迅速聯繫家屬，確保安全。雲林縣警察局將持續秉持「為民服務」精神，守護縣民生命財產安全，提升社會治安與關懷溫度。

▲台西一名老翁騎機車就診卻身體不適迷航，幸獲警員及時救援送醫，結束一場虛驚，家屬隔日於臉書社團貼文感激警方。（圖／記者游瓊華翻攝）