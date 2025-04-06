一天死20尾台灣鯛！麥寮疑似非法傾倒油汙　環保局要查了

▲麥寮魚塭遭傾倒不明汙水，引起當地養殖業者恐慌，緊鄰魚塭旁的空地，被挖了長約10公尺、寬約3公尺，深度約一層樓高的大洞。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣沿海地區一些空地、農地因位置偏僻，經常遭人傾倒垃圾、廢棄物，近期又有民眾發現麥寮鄉許厝段養殖區，有不明車輛疑似傾倒大量油汙水，造成養殖區內台灣鯛陸續死亡。養殖業者林白澄懷疑，油汙已滲透土壤造成汙染，雖魚隻暴斃情況不多，但憂有重金屬汙染，盼相關單位解決。

養殖業者林白澄指出，3月中旬發現一輛疑似油罐車傾倒不明汙水，而緊鄰魚塭旁的空地，被挖了長約10公尺、寬約3公尺，深度約一層樓高的大洞，不明車輛有時白天、有時晚上傾倒，如今坑洞上的淤泥已經有半層樓。自己3公頃多的養殖池多放養台灣鯛，但疑似油汙水已滲透到土壤，偶爾會飄出如柴油般的味道，魚塭也天天有近20條魚死亡，懷疑是油汙水滲透汙染的關係。

林白澄說，此區魚塭多養殖台灣鯛、烏鰡魚，範圍上看10多公頃，已有不少業者憂心汙染問題影響生計。甚至都說這都是過去都不曾出現的現象，希望環保單位能夠盡早查明，除了守護養殖環境的安全外，更是維護國人食安。

殖業者王志宏表示，去年開始籌備在養殖區放養，已新闢大約0.8公頃的魚塭，並購入4萬尾台灣鯛魚苗準備放養，沒想到近來看到周邊養殖戶，和自己抽進新池的水呈現汙黃，只能先讓放養計畫暫時停止。上月15日已縣府環保局檢具，3天後環保局派員來了解情況，但沒有採樣，事過將近半個月還沒有下文。

該不明車輛有被當地民眾拍到懸掛「麥寮鄉公所」布條，經詢問，公所則指出今年有發包清淤工程，至於是哪個單位工程將再了解。縣府環保局長張喬維表示，日前派員前往了解情況當時，並未查獲行為人，但將持續追蹤此案，將會同鄉公所請這家工程公司出面說明再進一步處理，若汙染屬實，將依法開罰。

▲麥寮魚塭遭傾倒不明汙水，引起當地養殖業者恐慌，緊鄰魚塭旁的空地，被挖了長約10公尺、寬約3公尺，深度約一層樓高的大洞。（圖／記者游瓊華翻攝）