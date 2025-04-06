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從東京到新加坡　張麗善攜雲林良品搶攻亞洲食品市場

▲張麗善明日將率隊到新加坡展開5天參訪行，此行除了參加新加坡國際食品展外，還與新加坡的昇菘超市簽MOU。（圖／雲林縣政府提供）

▲張麗善明日將率隊到新加坡展開5天參訪行，此行除了參加新加坡國際食品展外，還與新加坡的昇菘超市簽MOU。（圖／雲林縣政府提供）

記者游瓊華／雲林報導

2025新加坡國際食品展將於4月8日至11日於新加坡博覽中心盛大開展。雲林縣將再行參加，積極於目標市場將雲林良品推向國際舞台。雲林縣長張麗善指出，由於兩岸間關係緊張間接影響到農產品出口，所以尋求其他管道，而日本和新加坡的飲食習慣與台灣人大致相同，目前日本、新加坡、韓國等國家為主要市場。

張麗善表示，雲林擁有廣大的山、海、平原，孕育出多元、新鮮、優質、安全的農漁畜產品，今年3月前往東京食品展期間，雲林良品得許多國外買家的好評，一週內便接到各參展廠商回報預估接單約1億，成果可見受到國外買家的肯定。延續東京食品展的經驗與績效，將再組團前往東南亞最大國際食品展會「新加坡國際食品展」推廣雲林農產品。

張麗善明（7）日將率隊到新加坡展開5天參訪行，此行除了參加新加坡國際食品展外，還與新加坡的昇菘超市簽MOU（合作備忘錄）、馬來西亞的NSK超市，並拜訪馬來西亞的台商。張麗善指出，112年度出口至新加坡的蔬果超過200公噸，也曾與新加坡的NTUC FairPrice超市合作辦理台灣蔬菜節雲林良品週，此次參展的11家廠商的商品包括咖啡、截切番茄、滴雞精等，期盼創佳績。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，日本東京食品展為與亞洲接軌的世界食品窗口，而新加坡國際食品展則是前往東協10國的路徑，且新加坡本身沒有農業，需要靠國外進口，台灣近年來冷鏈技術發達、防疫門檻嚴謹，將藉由今年參展打開東南亞拓銷。

 


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