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張泰山前進斗六市公誠國民小學　贈上百顆簽名球與新書

▲張泰山前進雲林縣斗六市公誠國民小學，化身公益大使贈送上百顆親簽名球與新書《HOME RUN少年夢》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張泰山前進雲林縣斗六市公誠國民小學，化身公益大使贈送上百顆親簽名球與新書《HOME RUN少年夢》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

前中華職棒全壘打張泰山前進雲林縣斗六市公誠國民小學，化身公益大使贈送上百顆親簽名球與新書《HOME RUN少年夢》，更驚喜與轄區斗六警分局聯手出擊，以生動互動方式宣導校園安全、交通安全與反詐騙知識，獲得現場逾300名師生熱烈響應，用掌聲與笑聲寫下體壇明星跨界社會教育的新典範。

活動開場由「森林王子」張泰山分享自身成長故事，強調「安全才是人生最重要的防護網」，巧妙將棒球防護觀念延伸至生活安全，更邀請斗六分局分局長張澤銘分享有關婦幼、交通及詐騙案例，提醒小朋友防詐、反毒及反霸凌要點，遇有不法侵害，要即時讓周遭大人處理，強化學生自我保護意識並提升法治教育知能。

活動最後由「森林王子」張泰山偕同張澤銘分局長、公誠國小校長蔡宜芳、家長委員會會長李少棋、張泰山運動人文教育協會副理事長曾紹威與學童合影留念，為警民合作寫下最佳註解。斗六警分局長張澤銘於致詞時強調，此次藉由球星魅力結合警政宣導，能讓安全意識像他所打的全壘打一樣深植孩子心中！跨界合作將校園宣導觸及人次創新高，未來將持續邀請各界名人擔任安全大使，用創新模式守護學童成長環境。

▲張泰山前進雲林縣斗六市公誠國民小學，化身公益大使贈送上百顆親簽名球與新書《HOME RUN少年夢》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張泰山前進校園化身公益大使贈送上百顆親簽名球與新書並以生動互動方式宣導校園安全、交通安全與反詐騙知識，獲得現場逾300名師生熱烈響應。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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