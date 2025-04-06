清明連假慰勞基層辛勞　台東警友會贈蘋果傳遞「蘋」安心意

▲警友會贈蘋果傳遞「蘋」安心意 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應清明連假警力執勤壓力加重，為表達對第一線員警堅守崗位的關懷與慰勉，台東縣警察之友會日前特別舉辦慰問活動，致贈象徵「平安」意涵的美國宇宙脆蘋果，傳達對警察同仁的感謝與祝福。活動由理事長陳義文偕同副理事長張睿鈞、總幹事陳中岳於連假前夕親赴台東縣警察局，拜會局長蔡燕明並轉贈慰問物資。

陳義文表示，每逢連續假期，警察同仁犧牲與家人團聚時間，持續投入交通疏導、治安維護與為民服務的各項勤務。今年清明連假因掃墓與返鄉人潮集中，相關勤務格外繁重，警友會特別準備象徵平安的蘋果贈與全體員警，期盼執勤順利，同時讓外地員警感受到來自在地的溫暖關懷。

局長蔡燕明對警友會的支持表示感謝，並強調警察工作除了仰賴內部團隊合作外，亦需要社會各界的理解與支持。他指出，警友會長期以來透過實質援助與精神鼓勵，持續扮演警察的後盾角色，為推動各項公安業務注入正向能量。

為將慰問物資親送至基層，關山警察分局長鍾國楨於4月6日上午10時30分，聯同關山警友辦事處主任陳宏宗前往偵查隊發放蘋果，並陸續分送至所屬各分駐所與派出所。員警收到慰問品後紛表感謝，並表示這份心意在執勤之餘帶來莫大鼓舞，將持續秉持責任感投入治安與交通執法工作。

關山警察分局表示，一顆蘋果雖小，卻蘊含社會對警察工作的肯定與支持，展現民間與警政單位間良好的互動關係。同仁將以此作為激勵，持續守護轄區治安與交通秩序，讓來訪旅客安心旅遊、在地民眾平安生活。

警方同時呼籲，連假期間民眾應遵守交通法規，切勿酒後駕車或疲勞駕駛，共同維護行車安全，確保自身與他人生命財產安全。