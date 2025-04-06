桃園阿北面交20萬投資先問警察　計誘逮車手還賺5萬獎金

▲員警埋伏超商內監控被害人與車手完成交易。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名60多歲李姓男子誤信網路股票投資社群，準備投資20萬元面交，但又擔心遭到詐騙，於是向警方諮詢，員警明白告知此為投資型詐騙，於是李男與警方合作計誘車手，當取款的47歲葉姓女車手點交現金時，埋伏員警表明身份後予以當場逮捕。

▲▼將葉姓女車手當場逮捕，並起出收據等證物。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局落實執行內政部警政署所規劃推動之「百斬計畫獎五萬」專案，於昨日李姓民眾至大樹派出所諮詢，表示無意間加入網路股票投資社群，有位劉姓理財專員每日傳送股票投資訊息讓他很心動，準備投資20萬元交由對方操作賺錢，但擔心是詐騙陷阱所以向警員諮詢。員警當場識破並告知李民，這是詐騙集團慣用假投資真詐財的伎倆。

員警勸導說明與民眾共同聯手，誘捕出面取錢的車手，並告知符合警政署「百斬計畫獎五萬」專案條件，即可獲得獎金，於是由李男與詐團相約在超商內面交20萬元現金，員警則埋伏在周遭，等到李男將裝有20萬元現金交給葉姓女車手時，員警立即表明身分，將葉女當場逮捕，起獲偽造員工證件及收據等物品，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

王智民分局長表示，民眾可至內政部警政署刑事警察局165打詐儀表板「百斬計畫獎五萬 車手檢舉專區」提供線索；情況急迫時，撥打110或165專線，由員警協助完成提供情資。