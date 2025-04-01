爽騙500萬！4疊錢磚成功釣出婆媽級車手　警勸「我們在幫妳」

▲台中一名郭男遭詐500萬，詐團又約他交付400萬，許姓女車手當場被抓。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名退休的61歲郭男遭詐團陸續騙取500萬元，對方以「溫柔助理」形象向郭男騙取信任，每天問早問暖，以投資名義誘騙郭男得逞。員警掌握雙方又要面交後，被一旁埋伏員警圍住，確認車手是61歲許女，從包包乖乖拿出剛得手的4疊百萬錢磚。

第二警分局永興所追查，被害人郭男透過臉書廣告接觸到詐騙投資訊息，詐團自稱「溫柔助理」建立信任關係，每日關心問候、噓寒問暖，營造親密氛圍，讓被害人逐漸放下戒心，隨後，歹徒誘騙被害人下載假投資APP，聲稱透過當沖操作能獲取高額報酬。

多次「假獲利」嚐到甜美果實的影響下，讓郭男深信不疑，陸續投入大量資金，最終損失金額飆到500多萬元，詐騙集團食髓知味，另約定被害人於北區某處民宅外進行儲值金交付。

▲許婦加入車手集團，取得4疊錢磚後，警方立刻上前逮人。（圖／記者許權毅翻攝）



3月25日下午，警方在現場埋伏，成功逮捕詐騙車手61歲許姓女子，向她說明「這是詐騙，我們在幫妳」，並從其身上查獲400萬元贓款及收款單據等犯罪證物，全案將許女依詐欺罪嫌移地檢署聲押獲准。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，常以「小額投資、低風險高報酬」吸引被害人，實則利用虛假投資平台詐財，並呼籲民眾提高警覺，遇到疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線，或向當地派出所求助，警方將持續加強打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全，避免更多人落入詐騙集團的陷阱。