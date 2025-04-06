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海巡勤務吃重！每月10萬艘次經過海底電纜警戒區　喊雇船隊幫巡邏

▲海巡署提供台灣方面的艦艇巡護相關海域 。（圖／海巡署提供）

▲海巡署巡護相關海域 。（資料照／海巡署提供）

記者陶本和／台北報導

中國大陸近來公開「深海電纜切割器」，我海委會海巡署副署長謝慶欽表示，所謂深海電纜切割器的用途，我方是高度懷疑，也覺得很奇怪。他透露，每月高達10萬艘次會經過海底電纜警戒區，海巡署建議比照中部風力發電，雇用一般船隊巡邏海纜，海巡艦艇不可能24小時緊盯。

針對中國大陸權宜船割斷我國海底電纜的議題，謝慶欽近日在一場內部簡報中表示，中國在2月份時，有公開所謂的「深海電纜切割器」，但海巡單位對於它的用途持高度懷疑態度，也覺得很奇怪。他說，站在我方的角度上，務必要讓台灣周邊的海底電纜線包括輸電設備等「數位生命線」，被破壞的機率降到最低，會從維護、監控到應處進行層層防護，一旦發生也會第一時間追究責任並查扣。

謝慶欽指出，中華電信對海底電纜有好幾道防護。舉例而言，中華電信有AIS（自動識別系統）、交通部有廣播系統、海巡署有雷達共3層防護，如有高風險可疑船舶，海巡艦艇會立即前往緊盯。

他說，海巡署已經就近年來，在台海滯留的96艘船舶做可疑程度分類，分為高度威脅、中度威脅、暫無威脅等不同強度對應，基於兩岸局勢升高，我方審慎使用高壓水砲等武器，目前主要以優勢主力艦驅離。

謝慶欽指出，今年一月份，海巡署跟數位發展部、通傳會等舉行跨部會會議，從法律、維護與查緝層面，來研商如何落實海底電纜的監控維護及相關修法事宜。他透露，每月高達10萬艘次會航經海底電纜警戒區，海巡署也建議比照中部風力發電，雇用一般船隊巡邏海纜，畢竟海巡的艦艇不可能24小時緊盯。

在法規面，謝慶欽表示，行政院近期將儘速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，包含AIS的運用、是否在船舶法訂定等。他說，根據國際法，商貨輪可以無害通過領海及鄰接區，不能滯留、正常航行，但沒有違反規定的罰則，所以先前中國權宜輪「宏泰」遭驅離後又再次進入，這只是問題之一，至於修法的具體時程，必須加快，而且越快越好。

在我方的應對船艦方面，謝慶欽坦言，中共船艦越造越大、越造越多，但其實台灣的海象惡劣，大艦、小艇各有優缺點。他說，我方有28艘500噸以上的巡防艦，而小艇機動性快、登船容易，我方會大小搭配，也會依照實際需求造艦，避免落入中國消耗戰的風險中。

在未來的建置上，他也表示，無人機、無人艦艇是努力重點，將會以科技輔助，並與國防部等單位互相通報，掌握海面目標動態及即時應處，各國先進的設備、武器都在評估中，除維持必要防衛武力，重點在監偵與應處效力。

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