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歐盟罕關切中共軍演籲克制、對話　維護台海現況符合其直接利益

▲▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

▲RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍1日宣布在台海進行軍演，截至下午偵獲共艦13艘、海警船4艘，另有主輔戰機、無人機71架次。對此，歐盟罕見發出聲明關切，強調維護台海現況符合歐盟直接利益，反對任何以武力或脅迫改變現狀的片面行動，並呼籲各方克制，避免採取任何可能導致緊張局勢進一步升級的行動，透過兩岸對話解決緊張局勢。

我國防部傍晚臨時記者會上表示，截至下午，偵獲海上共艦13艘、海警船4艘，以及西太平洋山東號編隊。至於中共航母山東艦編隊作戰艦，共計8艘，在國防部傍晚記者會開始前的概略位置，在台灣本島東南方220浬處。

國防部也指出，空中戰力包含主輔戰機、無人機一共71架次，有36架次進入我應變區，北部15架次、中線33架次、西南3架次、東部6架次。

對於中共的軍事行動，也受到國際社會的高度關注。歐盟罕見發出聲明關切表示，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，加劇了兩岸緊張局勢，台海和平穩定，對區域和全球安全與繁榮具有戰略重要性。

歐盟強調，維護台灣海峽現況符合歐盟的直接利益，他們反對任何以武力或脅迫改變現狀的單方面行動；同時，也呼籲各方保持克制，避免採取任何可能導致緊張局勢進一步升級的行動，透過兩岸對話解決緊張局勢。

▼我國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／國防部提供）

▲▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／國防部提供）

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