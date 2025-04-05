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Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！鐵粉嗨翻了

Google「搜尋引擎」新彩蛋！　輸入151隻初代寶可夢名字就可抓

▲Google「搜尋引擎」最新彩蛋可抓寶可夢。（圖／CTWANT編輯截圖）

文／CTWANT

Google「搜尋引擎」首頁時常推出創意的特效彩蛋，近期是與寶可夢（Pokémon）合作，只要輸入寶可夢的英文名稱，右下角就會跳出一顆精靈球，讓用戶能輕鬆捕捉屬於自己的寶可夢，共有151隻初代寶可夢可以收藏。不過，目前彩蛋僅支援手機版的Google搜尋，iOS、Android、網頁版都可以玩，但Google APP的語言設定得先改為「英文（美國）」版本。

綜合外媒報導，這次Google搜尋的特效彩蛋，可以讓用戶捕捉關東地區最初的151隻寶可夢（第1代），若用戶想要抓寶可夢，只要在手機版Google搜尋輸入寶可夢的英文名稱，例如「Pikachu」（皮卡丘）、「Eevee」（伊布）、「Ditto Pokémon」（百變怪）等等，畫面右下角就會跳出一顆精靈球，接著只要點一下精靈球，就收服畫面中央的寶可夢。

Google「搜尋引擎」新彩蛋！　輸入151隻初代寶可夢名字就可抓

▲收服寶可夢後，會儲存在「Pokédex」圖鑑。（圖／CTWANT編輯截圖）

被收服的寶可夢，會自動儲存在「Pokédex」圖鑑中，尚未捕捉的寶可夢則會以剪影形式顯示，用戶必須登入Google帳號才能儲存遊戲進度。不過，如果想要收服「傳說的寶可夢」，像是急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥、超夢、夢幻等等，就得先捕捉更多寶可夢，達到一定數量後，就可以解鎖「大師球」

據悉，當用戶收服5隻寶可夢時，系統就會給予1顆大師球，並提醒訓練家可以捕捉急凍鳥，而捕捉20隻對應的是閃電鳥，接下來是50隻對應火焰鳥、100隻對應超夢，直到用戶收服150隻寶可夢時，就可以用大師球抓住夢幻，將圖鑑中151隻寶可夢全部集齊。

Google「搜尋引擎」新彩蛋！　輸入151隻初代寶可夢名字就可抓

▲抓滿5隻寶可夢，系統會贈送1顆大師球，並提醒訓練家可以捕捉急凍鳥。（圖／CTWANT編輯截圖）

值得注意的是，這個彩蛋目前僅支援手機版的Google搜尋，無論iOS、Android、網頁版都可以玩，電腦版還不行，且手機的語言設定只提供英文（美國）版本，因此如果想加入遊戲，記得要先將Google APP的語言設定改為英文。

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