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當年領過22K！他曝「救了不少人」　怕爆1情形發生：只會重演

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友好奇發問，有沒有七、八年級生經歷過「22K」的時期？就有人回文，「記得當時最低薪資18000多，馬英九開22000，然後一堆公司直接領補助22000聘用畢業生，也不多付薪水，只能說救了不少人」，話題引發熱論。

一名網友在PTT的Gossiping板回文，說自己曾親身經歷2008年金融海嘯時期，當年雷曼兄弟倒閉、次貸危機引發全球經濟動盪，台灣企業普遍縮減人事支出，許多產業祭出半薪、甚至無薪假。該網友提到，當時不少畢業生乾脆選擇延畢、考研究所，因為市場職缺稀少。

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他指出，當時基本工資不到1萬8，政府為了穩定就業市場，提出畢業生就業補助計畫，由政府出資補貼雇主聘用社會新鮮人，每人每月2萬2千元，雖然金額不高，但確實幫助許多青年在困境中獲得第一份工作。他強調，這項政策雖然飽受爭議，但在當時的時空背景下，的確「救了不少人」。

最後他也直呼，「一旦美國人又不消費，只會再重演一次。」該篇貼文引起討論，就有人留言，「沒錯啊，如果沒有22K補助，根本畢業即失業，那年基本薪資是17280，南部一堆起薪2萬」、「更可憐的是22K每年加薪2~4%加到現在，還輸給現在剛出社會的年輕人基本工資」、「德政啊，不然那些人連22K都沒。」

更多網友則感嘆，「我是覺得22K政策遇到台灣慣老闆，只要老闆企業多貼個幾千就能達到平均薪資，結果是老闆全部都要政府支出這筆薪資，就變成當初所看的那樣」、「做22K補助一年啊，一年之後沒有補助那個職缺就fire」、「所以說22k政策拉低台灣整體薪資水平的結果就是事實，當然也有一部分確實是慣老闆造成的。」

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