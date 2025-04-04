黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日宣布，政府將推出880億元的協助方案。對此，民眾黨團總召黃國昌痛批，卓內閣沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會都在說空話，如今台灣面臨空前挑戰，總統賴清德應出面向台灣人民說清楚，所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果，並下令執政團隊停止黨同伐異。

黃國昌表示，在卓榮泰請國人「安心入睡」後，台灣面臨美國政府宣布課徵32%高關稅的重大衝擊，以出口為導向的眾多產業一片哀鴻遍野，台灣經濟遭逢空前挑戰。儘管卓榮泰第一時間神隱，也不知道慢了多少拍，反映事前毫無準備，但他仍懷抱一絲希望，認真聽完卓內閣記者會的因應對策。

黃國昌說，他聽完只感到極度哀傷，沒想到都這個節骨眼了，卓榮泰仍是束手無策，沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會全部在說空話，「腦袋裡想的只有如何進行自己的閣揆保衛戰，也無怪乎連綠色媒體人，都喊出要卓榮泰趕快回家睡覺！」

他指出，當國家經濟與人民生計遭逢如此重大衝擊的時刻，台灣民眾黨絕不會置身事外，「我們願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是。但是，我們必須強調，早已失去人民信任的卓榮泰，已自證無能解決問題，更不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進。」

黃國昌呼籲，值此關鍵時刻，賴清德總統應站上第一線，親自承擔重責，負責任地向台灣人民清楚說明賴總統所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果！

另外，黃國昌也喊話總統賴清德，應立即下令要求執政團隊停止過去這段時間黨同伐異、撕裂社會的惡行，儘速召集國是會議，邀集朝野主要政黨與產業及勞工代表，共商應採取的具體作為，找回人民對失能政府的信任，挽救瀕臨危機的民生經濟。