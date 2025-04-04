　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

▲▼ 台北地院審理京華城案提訊柯文哲，黃國昌 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日宣布，政府將推出880億元的協助方案。對此，民眾黨團總召黃國昌痛批，卓內閣沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會都在說空話，如今台灣面臨空前挑戰，總統賴清德應出面向台灣人民說清楚，所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果，並下令執政團隊停止黨同伐異。

黃國昌表示，在卓榮泰請國人「安心入睡」後，台灣面臨美國政府宣布課徵32%高關稅的重大衝擊，以出口為導向的眾多產業一片哀鴻遍野，台灣經濟遭逢空前挑戰。儘管卓榮泰第一時間神隱，也不知道慢了多少拍，反映事前毫無準備，但他仍懷抱一絲希望，認真聽完卓內閣記者會的因應對策。

黃國昌說，他聽完只感到極度哀傷，沒想到都這個節骨眼了，卓榮泰仍是束手無策，沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會全部在說空話，「腦袋裡想的只有如何進行自己的閣揆保衛戰，也無怪乎連綠色媒體人，都喊出要卓榮泰趕快回家睡覺！」

他指出，當國家經濟與人民生計遭逢如此重大衝擊的時刻，台灣民眾黨絕不會置身事外，「我們願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是。但是，我們必須強調，早已失去人民信任的卓榮泰，已自證無能解決問題，更不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進。」

黃國昌呼籲，值此關鍵時刻，賴清德總統應站上第一線，親自承擔重責，負責任地向台灣人民清楚說明賴總統所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果！

另外，黃國昌也喊話總統賴清德，應立即下令要求執政團隊停止過去這段時間黨同伐異、撕裂社會的惡行，儘速召集國是會議，邀集朝野主要政黨與產業及勞工代表，共商應採取的具體作為，找回人民對失能政府的信任，挽救瀕臨危機的民生經濟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綠博小火車釀1死　她目擊「這2天開超快」：都沒煞車
快訊／美股道瓊跌1019點　砸破4萬大關
快訊／美股低開「道瓊跌近千點」！
快訊／21:12花蓮規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／關稅大刀引爆全球股災　川普宣布：政策永遠不會改變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

快訊／川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美溝通

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅

罵卓榮泰「廢物」邏輯錯亂　楊蕙如：請在野黨共度國難又罷免人家

卓榮泰下周邀朝野共商國是　許宇甄：仍搞大罷免是精神分裂？

川普開徵對等關稅等各國來談判　行政院揭未來4大對美協商重點

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

退將挺罷免讓她紅了眼眶　許淑華：捍衛國家的心都是一樣的

卓榮泰砸880億救產業　王鴻薇轟畫錯重點：又要跟納稅人要錢

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

快訊／川普關稅台吃「補貼止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美溝通

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅

罵卓榮泰「廢物」邏輯錯亂　楊蕙如：請在野黨共度國難又罷免人家

卓榮泰下周邀朝野共商國是　許宇甄：仍搞大罷免是精神分裂？

川普開徵對等關稅等各國來談判　行政院揭未來4大對美協商重點

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

退將挺罷免讓她紅了眼眶　許淑華：捍衛國家的心都是一樣的

卓榮泰砸880億救產業　王鴻薇轟畫錯重點：又要跟納稅人要錢

快訊／美股道瓊又跌1019點　砸破4萬大關

東大門夜市買西瓜汁…男抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史

綠博小火車撞人1死1傷　「這2天都開超快」她目擊嚇傻：全程都沒煞車

YTR徐海莉同框Joeman駁交往　「倒數最後一任男友」緋聞起底

勝利被瘋傳準備復出發聲了！「都假的」吐藏6年心聲：罵我好玩嗎？

專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

快訊／美3月非農數據強勁！美股低開「道瓊跌近千點」輝達跌2.4%

清明節後「4星座」順風又順水！　事業運、貴人運大爆發

快訊／21:12花蓮秀林規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

「金牌特務」林信寬飆生涯新高25分　雲豹終於止住5連敗

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

政治熱門新聞

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

民防課教「帶避孕藥、保險套」　黑熊學院：降低傷害

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

川普關稅核彈台股「剉咧等」？　卓揆：要有心理準備面對一場震撼

羅廷瑋憂被罷免「一家7口怎麼辦」　罷團冷回：你名下4間房收租

不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

即／台吃「補貼關稅止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

更多熱門

相關新聞

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，引發各界討論。總統賴清德昨透過社群平台初步說明政府態度，沒想到網路上卻有謠言稱「賴清德跑到川普X留言嗆聲」，隨後國民黨發言人柳采葳也開酸「賴總統對美交涉唯一方式是當小編」，對此，北市議員林亮君指出，總統在自己的社群平台上表達台灣立場天經地義，認為在野黨面對經貿巨變，還在散佈假消息，直指「相當沒格調」。

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

卓榮泰下周邀朝野共商國是　許宇甄：仍搞大罷免是精神分裂？

卓榮泰下周邀朝野共商國是　許宇甄：仍搞大罷免是精神分裂？

川普開徵對等關稅等各國來談判　行政院揭未來4大對美協商重點

川普開徵對等關稅等各國來談判　行政院揭未來4大對美協商重點

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

關鍵字：

黃國昌關稅卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

六福村未成年受困　運將還原現場

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

App下載榜首竟是「盜版GPT」

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面