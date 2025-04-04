和女友吵架新北男半夜抓狂！棍砸路邊小貨車　車主超傻眼

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一輛小貨車，日前停放在光興街路旁時，遭人持棍棒狀物品敲打，導致車輛擋風玻璃及鈑金毀損，車主發現調閱監視器，發現為一名男子所為，立即向警方報案。警方調閱監視器，發現男子毀損後搭車離去，警方以車追人，今天（4日）下午傳喚男子到案說明。

▲方男與女友吵架，酒後竟持棍棒怒砸路旁小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，小貨車車主58歲游姓男子，前天（2日）將車借給女婿，使用完畢後，就將車停放於樹林光興街路旁；晚間10許，在附近與朋友喝酒的43歲方姓男子，準備返家時，走到朋友停車處途中，突然酒意上頭，加上和女朋友吵架，看停在路旁的小貨車不爽，竟持地上棍棒向小貨車丟擲，女友則在他身後一路勸阻，游隨後才搭車離開。

▲酒醉的方男，隨手撿起地上棍棒砸小貨車。（圖／記者陸運陞翻攝）

隔天（3日）游男女婿牽車時發現，擋風玻璃及車頭板金遭人毀損，立即報案處理，警方調閱監視器，鎖定是方男所為，今天下午循線通知到案；方男坦承，當天因與女友吵架，心情不佳才會酒後失控，無故毀損小貨車。警方目前正製作筆錄，將依毀損罪偵辦。

▲警方將酒後失控砸車的方男帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）