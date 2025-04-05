中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　陳屍邊境巡邏站2小時無人知

▲ 亞利桑那州育馬邊境移民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民主黨眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）披露，一名因簽證逾期被拘留的52歲中國籍女子在亞利桑那州育馬（Yuma）邊境巡邏站內輕生身亡，卻長達2小時無人察覺，對此指責美國海關及邊境保護局（CBP）未確實調查拘留者身心狀況，甚至可能造假紀錄。

當地《土桑哨兵報》報導，這名女子持B1/B2短期商務或觀光簽證入境美國，3月26日在加州尼德爾斯（Needles）附近被臨檢後被捕，同車還有3名中國人，其中2人非法滯留。當局還在車上查獲22萬美元現金，以鋁箔紙包裹後裝在2個行李袋裡，據信是非法活動收入，依法進行沒收。

女子後來被移送至亞利桑那州育馬邊境巡邏站拘留，卻於3月29日在牢房內處於監視器死角的廁所內輕生身亡。CBP說明，出於隱私上的限制，監視器無法捕捉到廁所隔間內，因此未能即時掌握情況，2小時後發現時女子已經沒有反應，送醫仍宣告不治，全案目前依規定交由專業責任辦公室（OPR）調查，國土安全部監察長辦公室也已獲悉此事。

傑亞帕爾指出，初步報告顯示CBP未落實基本安全巡查義務，更質疑部分巡邏人員未實際執行身心狀況檢查，卻仍照常記錄於巡查紀錄中，違反拘留安全規定。CBP內部文件雖顯示有多次巡查紀錄，但專業責任辦公室無法核實這些檢查是否確實執行過。

且CBP直到媒體詢問後才證實這起事件，違反其2018年自訂的政策。根據這項規定，當有人在拘留中死亡，CBP應於24小時內通報國會，並在1小時後向媒體發表聲明。但這起事件發生數日後，CBP未發表任何公開聲明。