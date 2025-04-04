緬甸強震死傷慘重　慈濟與國際人道救援組織聯手援助

▲慈濟人道救援賑災物資已送入緬甸強震重災區。(圖／慈濟基金會提供，下同)

生活中心／台北報導

緬甸28日的強烈地震，根據最新統計，已造成3003人死亡、超過4500人受傷。地震發生後，慈濟緬甸團隊迅速啟動關懷機制，並透過多管道方式，將包括災害應變安置與食品生活用品等賑災物資送往重災區。

目前，慈濟緬甸團隊已進駐曼德勒（瓦城）地區，並結合其他團體開設醫療站、關懷據點與災民關懷。據慈濟緬甸團隊回報，受地震影響的瓦城和實皆距離約24公里，瓦城總人口數約153萬人，實皆總人口50萬人，慈濟團隊與其他國際人道救援組織合作，進行多管道援助，並結合醫療組織解決受災民眾的災後醫療問題。

▲目前慈濟緬甸團隊已進駐曼德勒（瓦城）地區，結合其他團體開設醫療站、關懷據點與災民關懷。

慈濟緬甸團隊在結合國際人道救援組織的共同協力下，投入緬甸強震受災民眾關懷。慈濟人道救援賑災物資已送入緬甸強震重災區，同時多管道的國際震災物資正陸續送抵重災區，援助受災民眾。

目前，集結運往緬甸受災重災區的賑災物資包括福慧床、毛毯、睡袋、折疊床、蚊帳、塑膠墊、清潔工具、醫用口罩、泡麵、發電機等，均陸續送抵慈濟在瓦城等災區的關懷據點。慈濟緬甸團隊啟動對緬甸瓦城等重災區關懷後，許多當地華人、華僑與緬甸人紛紛前來慈濟關懷據點幫忙，其中有不少是年輕人主動協助。

慈濟目前正透過與各人道救援組織與團體合作，依各組織的資援、區域及投入能力與人力做有效的分工合作，期許讓陸續送抵災區的人道救援國際賑災物資能獲得充分使用，讓受災民眾能受到較完善的照顧與關懷。