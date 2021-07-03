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【傳愛的旅程】一幅沙畫　背後的故事

▲▼ 公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,東森直消電商,玉山沙畫,高雄圓山飯店,更生人。（圖／攝影組）

《更生逆轉勝》

文／萬玟伶

走進高雄知名的國家級招待所「圓山飯店」，大廳上高高掛起一幅氣勢恢宏的〈玉山〉沙畫。以台灣百嶽之首玉山作為創作主題的藝術表現時有所見，但這幅高2.3公尺、寬7.2公尺的作品，可說是當前世界上尺幅最大的可懸掛式沙畫。而更讓人感動的是，這是由台北監獄的12位受刑人，歷經三個多月時間精心雕琢完成的。

台北監獄的受刑人怎麼會玩起沙畫來？還成了不折不扣的藝術創作者？而這張巨幅的沙畫又怎麼會掛上「高雄圓山飯店」的廳堂？這裡面有一段溫馨又勵志的故事。

▲▼ 公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,東森直消電商,玉山沙畫,高雄圓山飯店,更生人。（圖／攝影組）

▲王令麟暗中為受刑人的沙畫作品找到公開展示空間，牽成一樁美事。

挑戰自己　也挑戰不可能

沙畫的主要創作者，當時還是台北監獄的受刑人。喜愛藝術的他原本想在獄中以沙畫沉澱自我，試圖從中得到救贖，幸運地遇上慧眼獨具的典獄長戴壽南，不但鼓勵他嘗試創作，還在獄中開設了一個沙畫創作班，由他擔任指導老師，帶領其他有興趣的受刑人，在藝術的氛圍中一起潛移默化、修煉心性。戴壽南也是〈玉山〉沙畫的催生者，他鼓勵沙畫創作班成員挑戰世界紀錄，也勇敢的挑戰自己；在眾多善心人士的贊助和鼓勵下，開啟了這項不可能的任務。

當時也在獄中服刑的東森集團總裁王令麟，就曾親眼目睹更生人沙畫班的辛苦。為了避免原料「沙粒」不被風吹亂，即使在酷暑的盛夏，十二位沙畫班成員連同指導老師，整整三個月堅持不吹電風扇，日日汗流浹背直到作品完成。「這幅畫把我救回來了！」任務完成，心靈彷彿得到救贖，參與製作的每一位成員在作品完成後，也儼然脫胎換骨，找到自己人生的方向。從不避諱自己也曾是更生人的王令麟，欽佩感動之餘，願以自身的經歷來鼓舞這群認真堅持的更生夥伴；他暗中幫忙為畫作找一處公開展示的空間，聯繫上時為高雄圓山飯店的董事長，最終牽成這樁好事。

▲▼ 公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,東森直消電商,玉山沙畫,高雄圓山飯店,更生人。（圖／攝影組）

▲〈玉山〉沙畫在高雄圓山飯店盛大揭幕。

戴壽南典獄長感性地說：「一切都是機緣。」當年王令麟就曾協助台北監獄成立「新媒體技訓班」，直接找來「東森購物」的導演傳授受刑人拍片技術，參與矯正機構推動的微電影拍攝計畫；事後雖因故喊停，卻也讓監獄技訓班的計畫更為多元。

習得一技之長　重新回歸社會

「更生人必須學得一技之長，才有機會回歸社會。」談起更生人，王令麟總是語重心長。他四度進出監獄，也一次次東山再起，工作再忙，他總惦記著要勻出時間關懷更生人，幫助當年的更生夥伴重返職場。「你們並不孤單」王令麟的一句話，也讓許多更生人重新再站起來，勇敢前行。

「高雄圓山飯店」巨幅的〈玉山〉沙畫前，總是人潮聚集。大家驚呼連連之餘，也都一定要跟沙畫合影留念；也有不少新人特別以此做為婚紗照背景，讓巍巍玉山見證他們的愛情。來自民眾的肯定，讓參與製作沙畫的十二位更生人備受鼓舞，也讓他們重新找回自信。

▲▼ 公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,東森直消電商,玉山沙畫,高雄圓山飯店,更生人。（圖／攝影組）

▲許多新娘專程來〈玉山〉沙畫前拍下美麗的婚紗照。J.STUDIO 婚攝樂傑團隊授權使用

細細觀看這幅〈玉山〉沙畫，從崎嶇山路一路蜿蜒來到光燦雪白的峰頂，就宛如更生人重返社會所面臨的重重考驗，只要排除萬難、一心向上，終能重新啟動人生，回到正軌。倘若社會大眾再能給予他們更多的支持和包容，並提供機會讓他們找到一份正職、一處容身之所，以及心中的一畝田，每個更生人都能有重新回歸社會的一天。信仰「天助自助者」的王令麟，總是期勉自己、也期勉所有的更生人，「要先開始充實自己，才能進一步獲得上天的眷顧。」

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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