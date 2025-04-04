台南德記洋行常設展盛大開幕　文化局推「巷仔Niau」限量小禮

▲台南市定古蹟原英商德記洋行常設展，4日上午11時盛大開幕，開幕典禮現場匯集眾多貴賓與遊客，共同見證百年洋行風華再現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷經一年的內部修繕與換展作業，台南市定古蹟—原英商德記洋行常設展，4日上午11時盛大開幕！開幕典禮現場匯集眾多貴賓與遊客，共同見證百年洋行風華再現。

適逢兒童清明連假，文化局特別推出「春遊古蹟兒童節活動」，凡於連假期間到訪古蹟，即有機會獲得台南最受歡迎的代言貓「巷仔Niau」限量神祕小禮物，期望讓連假來訪的親子遊客，在探索歷史文化的同時，也能收穫驚喜。

市長黃偉哲表示，台南是與世界接軌的城市，安平自古以來皆是台灣對外交流的重要窗口。兼具歷史價值與建築之美的德記洋行，是19世紀國際貿易的重要據點，承載台南與世界連結的歷史記憶，見證了台灣茶葉、蔗糖、樟腦產業的蓬勃發展，影響深遠。今日的台南仍透過古蹟保存與文化創意持續與世界對話，成為連結歷史與未來、台南與世界的重要平台。

文化局代理局長林韋旭補充，德記洋行是1865年安平港開港通商後，由英商設立的貿易據點，是當時安平五大洋行之一，象徵著19世紀台南作為國際貿易港的黃金年代。4日開幕典禮特別邀請位於德記洋行對面的西門實驗小學太鼓隊打頭陣，該校所在地正是過去的英國領事館舊址，如今透過藝術展演串聯百年歷史，讓昔日的貿易地緣關係，在時空交錯中再度相遇，格外具有紀念意義。

另外，為迎接兒童節連假，更推「春遊古蹟兒童節活動」，凡於德記洋行參與NPC闖關活動並完成指定任務，即可獲得限定的「巷仔Niau」橡皮擦。連假期間造訪安平古堡、赤嵌樓、億載金城等古蹟，還能收集不同造型的「巷仔Niau」沙畫，每日數量有限，歡迎親子家庭一同參與。

德記洋行常設展以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，規劃「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」四大展區，呈現安平作為貿易港口的發展歷程，並探索洋行社交文化與商業運作的幕後故事。展覽因應不同年齡層的觀眾，特別打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、買辦、廚師、船務人員，透過遊戲互動認識洋行的組織與工作分配，親身體驗昔日貿易活動。此外，展場內還有特殊裝扮的泰迪熊、5款限定印章，歡迎民眾合照與集章留念。

除了德記洋行，民眾亦可順道參觀鄰近的安平分室與東興洋行。安平分室是今日同步開幕的重要景點；而步行約5分鐘可抵達的東興洋行，是昔日德商的貿易據點，也是臺南另一棟僅存的洋行建築，如今由濕版攝影工作室進駐，提供復古攝影體驗，帶領遊客穿越時空，亦是不可錯過的特色景點。