歡慶兒童節連假「巷仔Niau」限定好禮搶曝光　邀請民眾一同來蒐集！

▲歡慶兒童連假，台南市政府文化局特別準備人氣爆棚的「巷仔Niau」限量好禮，邀請全國大小朋友一起遊覽古蹟，蒐集限量且驚喜的專屬禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶兒童連假，台南市政府文化局特別準備人氣爆棚的「巷仔Niau」限量好禮，邀請全國大小朋友於連假期間一起遊覽古蹟、共度歡樂時光，蒐集限量且驚喜的專屬禮物！讓孩子們在探索歷史景點的同時，感受台南豐富的文化魅力，收穫滿滿的驚喜與快樂！快來和巷仔Niau一起同樂吧！

文化局代理局長林韋旭表示，每逢連假台南市區及各古蹟景點都是旅遊首選，為讓前來造訪台南的各位小朋友們都能留下深刻的回憶，文化局於今年兒童連假(4月3日至4月6日)期間，限量推出「巷仔Niau」為主題的手作沙畫，一共推出3款不同可愛姿態的「巷仔Niau」沙畫組，讓小朋友透過色彩的變化，發揮創意，親子攜手完成獨一無二的作品；沙畫組將於赤嵌樓、安平古堡、億載金城三大古蹟景點每日限量發送，數量有限，送完為止！

文化局表示，兒童節連假正逢英商德記洋行常設展【1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代】全新開展，4月4日開幕儀式當天，現場參與活動的小朋友即可獲得限量「巷仔Niau」小涼扇，讓您帶著涼爽漫遊古蹟；除靜態展出外，為了讓孩子們能於玩樂中更加瞭解洋行的定位及臺南早期經商歷史，連假期間(4月4日至4月6日)特別規劃「Anping1865洋潮來襲」真人NPC實境闖關活動，共有八個時段，邀請兒童（國小以下）參與，闖關成功即可獲得限量禮物（巷仔Niau橡皮擦一份）！。

此外，文化局延續「台南400」限定門票的熱潮，特別推出Q萌的「巷仔Niau」限定款門票。本次共有四款不同姿態的「Niau」設計，巧妙結合古蹟場景，呈現俏皮可愛的風格，讓嚴肅莊重的古蹟充滿活力。這款限定門票即將在赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城四大古蹟限定發售，敬請期待！歡迎全國民眾來台南古蹟遊玩，體驗歷史風情的同時，收藏這款別具特色的限定門票。門票數量有限售完為止，喜愛收藏的朋友千萬不要錯過，為旅程留下獨一無二回憶！

歡迎全國民眾在兒童節期間，「大小牽小手」帶著家中的小朋友，一起來臺南的古蹟景點兌換精美禮物，留下難忘的假期回憶！活動詳情請見台南市政府文化局官網或「藝遊台南」粉絲專頁。