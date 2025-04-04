大陸女借表姊身分嫁台灣！19年後「姊夫過世」露餡　下場曝光

▲高雄小港機場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

大陸陳姓女子2005年間假結婚，申請來台時遭移民署人員識破，拒絕她入境，她返回大陸後，竟借了早已嫁來台灣的遠房鄭姓表姊的身分，於隔天再度申請來台依親，這次騙過相關單位順利入台，她來台打工19年後，假身分才被揭穿，法院審理後，依偽造署押罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，陳女2005年4月間與台灣的簡姓男子辦理結婚登記後，同年8月間以探親名義入境來台臺，但在入出境管理局小港機場服務站訪談，被查出兩人疑為假結婚，沒未通過面談，無法入境台灣。

陳女回到大陸後，發現遠房的鄭姓表姊早已和臺灣的李姓男子完成結婚，於是和表姊商議後，冒用表姊的名義，在2006年6月間申請來台依親，這次成功騙過入出境管理局，順利來台。

陳女來台後就四處打黑工，直到19年後表姊夫過世，移民署官員發現有異，才查出鄭女將身分借給了陳女，陳女遲遲沒有到案被檢察官發布通緝，落網後也被起訴。

法院審理時，陳女坦承犯行，法官審酌她冒用他人名義入境台灣，以偽造署押方式非法入境，對於國家安全及社會治安造成潛在威脅，但考量她犯後坦承犯行，因此判她徒刑4月，但因符合減刑相關規定，減為徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，全案還可上訴。