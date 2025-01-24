5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

記者黃翊婷／綜合報導

5億高中生案夏男被認定有虛偽結婚意識而涉犯偽造文書罪，二審判決1年6個月確定，且不得易科罰金，也就是說，他不僅要入監服刑，連遺產繼承權都有可能喪失。不過，賴生的遺產分配還卡著一個關鍵，就是賴母的國籍問題，若賴母爭取我國國籍失敗，賴生的兄姊（名義上的伯父及姑姑）將獲得遺產分配。

▲夏男每次現身都穿著同一件藍色上衣。（資料照／記者許權毅攝）

關於夏男涉犯偽造文書罪的部分，法官認為，夏男的動機是為圖個人私利，利用賴生年紀輕、著急解決家族糾紛等弱點，以話術邀請賴生辦理結婚登記，背後卻牽扯龐大財產利益，夏男的行為涉及濫用民法所建立的婚姻登記制度，最終認定一審量處1年6個月徒刑並無不當，裁定駁回夏男的上訴。

而夏男在偽造文書案被判刑確定必須入監服刑之後，由於民事裁判可能會參考刑事判決內容，他很有可能會喪失賴生的財產繼承權。如果夏男無法分配遺產，依據民法規定，賴生的遺產5億元將由賴母獨得。

▲賴母能否獨得遺產，就要先解決國籍問題。（資料照／記者許權毅攝）

然而，賴母的中華民國身分證已被註銷，她自己也在2008年放棄中國國籍，所以目前為無國籍人士，現階段則正在進行行政程序中。若賴母爭取我國國籍失敗，依照《兩岸人民關係條例》，她只能分到200萬元遺產，剩餘部分將由賴生的兄姊（名義上的伯父及姑姑）進行分配。

這起案件自2023年5月4日發生之後，受到社會大眾廣泛關注，歷經將近2年的審理，偽造文書案的部分終於告一段落，賴母得知判決結果後，隨即透過律師許哲維表示感謝外界的關心，也很感謝法官明察秋毫，還給她的兒子一個公道。

▼賴生在2023年5月4日被發現墜樓身亡。（資料照／記者許權毅攝）