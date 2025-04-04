摸彩抽中頭獎電動機車！背不出電話號碼被沒收　打官司慘敗

▲中獎示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地區知名連鎖超市舉辦消費滿額送摸彩券抽獎活動，賴姓男子幸運中了第一特獎電動機車，但店長查核身分時，問他摸彩券上所填的手機號碼時，賴男卻答不出來，店長撥打摸彩券上的手機也是空號，因此認為摸彩券可能被偽造，取消賴男中獎資格，賴男不服提告，法院認為店長依活動規定取消資格並無不法，判賴男敗訴。

判決指出，這家高雄在地的連鎖超市是在2022年3月間舉辦抽獎活動，只要消費滿399元即可兌換抽獎券一張，第一特獎為一輛電動機車，但抽獎辦法中規定，抽獎當天，抽中特獎、頭獎的得主必須在現場，只要確認身分無誤就可領獎。

賴姓男子在抽獎當天親自到場等待，店長抽出特獎竟真的是他，讓他開心的手舞足蹈，衝上台準備領獎時，店長核對身分要他唸出摸彩券上的手機碼號時，他卻答不出來，店長再撥打摸彩券上的手機號碼時，發現竟是空號，店長認為賴男不符中獎規定，當場取消他中獎資格。

賴男氣得找店家理論，但店長堅持依規定取消他的中獎資格，事後賴男提告要求超市還他一輛電動機車。

法院審理時，賴男聲稱，他有很多支手機，他也不記得當時填摸彩券時是用哪一個號碼，也不知道主持人撥打摸彩券上的手機號碼時，為什麼是空號？這個要去問負責摸獎的店長。

超市則主張，賴男雖被抽中特獎，但摸彩券上僅填寫姓名及手機號碼，店長依抽獎規定核實中獎人身分，賴男卻說不出來手機號碼，連摸彩券上的手機也是空號，因此認定摸彩券可能被偽造，才取消賴男中獎資格。

法官認為，賴男無法正確回答摸彩券上的手機號碼，號碼經撥打也都是空號，相當不合理，就算賴男提出超過399元的發票，證明自己曾在該超市消費過，但也僅能證明他曾取得過摸彩券，不能證明中獎的摸彩券就是賴男的，因此超市依規定取消他的中獎資格並無不當，判賴男敗訴，全案可上訴。