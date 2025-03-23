童年「最強餅乾」大縮水！照片一曝大票嘆空虛：好久沒買了

▲原PO覺得營養口糧大縮水。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年物價連漲，很多經典品牌的產品雖然沒漲價，但難免縮水。就有民眾逛超市時，發現經典餅乾「營養口糧」量變少了，過去一包有10片，現在是7片裝，「營養口糧棒」則是剩下1/3包，「我小時候的餅乾變這樣了，縮到不能再縮了…」其他人也傻眼，「我也發現縮水了，還以為我錯覺。」

有網友近日在「我愛全聯-好物老實説」發文，他拍下經典餅乾「營養口糧」、「營養口糧棒」，感嘆小時候的餅乾縮水，「縮到不能再縮了。」只見營養口糧餅乾現在是一包7片裝，「迷你口糧棒」及「黑糖口糧棒」則是只有1/3包。

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貼文曝光，有人馬上有感，「連我小孩也說：媽媽，這個口糧棒怎麼越變越少了」、「現在吃完一包餅乾都覺得好空虛」、「我還覺得沒有以前的硬，喜歡嗑很硬的餅乾，所以好久沒買了」、「對啊！以前很滿，現在縮水沒幾片，空虛。」

還有網友直嘆，以前這兩種零食便宜又大碗，是窮學生省錢的好選擇，「月底沒錢或是要湊錢買東西，早餐都吃這個，或是下午肚子餓沒錢買福利社熱食，也是吃這個，吃個幾片灌幾口水，就不餓了。現在連這種窮人救星都變成這樣，物價真高啊！」

但也有人認為，「跟小時候的價錢比，量變這樣是正常的（三十年前賣的也快10元，還是就是10元了），可能是它調整量的時間點是最近比較頻繁，所以大家覺得誇張了。把時間拉長30年來看，好像變這樣算是正常的。」