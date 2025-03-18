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學生受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊　彰化老師急救人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名高中老師，近日收到學生轉發的一則柬埔寨網路媒體報導，指一位十幾年前她教過的賴姓女學生，如今身陷柬埔寨，因為雙眼失明、無法自理生活，被遺棄在路邊，最近才被安置在庇護所。女老師心急如焚，透過田中鎮中潭里長的協助，終於聯絡上賴女，離開台灣已572天的賴女，今（18）日也透過視訊向媒體哽咽表示「真的好想趕快回到台灣」。

▲彰化女孩被騙去泰國丟包。（圖／民眾提供）

▲彰化女孩被騙去泰國丟包。（圖／民眾提供）

據了解，賴姓女學生因為經濟困境，受騙前往泰國從事外賣工作，每日熬夜奔波，本身患有糖尿病的她，因為未準時服藥，病情日益惡化，最終導致雙眼失明。更令人痛心的是，她之後又被轉賣至柬埔寨西港一個詐騙園區。由於視力全失，生活無法自理，也無力支付贖金，最終被詐騙集團丟棄在街頭。幸運的是，她被好心路人發現，送往庇護所暫時安置。

得知此事後，這位老師立刻著手尋找賴姓學生的聯繫方式，透過各種管道，她終於聯繫上了賴姓學生的哥哥，和賴女已許多沒有聯絡的哥哥聞訊後驚訝萬分，火速前往當地派出所報案，希望藉由警方協助將妹妹救回。

另一方面，賴女的哥哥昨(17日)也前往田中警分局，透過警方向外交部查詢，確認妹妹是於2023年8月25日，從桃園搭機出境到泰國，而和賴女熟識的親友，今年2月24日女孩已在桃園平鎮分局平鎮派出所報案，接獲吳志明市台北經濟文化辦事處移民秘書，說外姪女受困柬埔寨已救出現已安置在寮國金邊，兄妹昨晚也透過視訊聯絡上。

女孩今天透過視訊向媒體說，「現在情況還好，目前是安全的，現在只能看得見光，無法看到東西，希望可以快點回到台灣」、「剛開始很害怕，語言不聽、遇到困難時偶而會有人幫助，生活起居一開始有幾個中國人都可以幫忙，現在只能自己摸索」。

女孩哽咽地說「當然只有自己的國家最好」、「當時他們把我丟包在大使館、還好遇到好心司機帶我去移民局」，「想趕快回到台灣回到自己的家」。

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