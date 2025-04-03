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擔憂尹錫悅光榮回歸！南韓國防部掛保證：不會再接受「2次戒嚴」

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職。如今，南韓憲法裁判所將於明（4）日上午宣布裁決結果。對於尹錫悅有可能恢復總統職權，南韓國防部向外界重申，就算尹錫悅再度發布戒嚴，也不會接受。

根據《韓聯社》，南韓國防部發言人全河圭今（3）日召開例行記者會。現場有記者提問「若尹錫悅重返總統職務後，要求發布第2次戒嚴令，國防部的立場為何」，對此全河圭回應道，會維持先前的既定立場，不會接受尹錫悅第2次提出的戒嚴要求。

另外，南韓執政黨國民力量非常對委員長（代理黨魁）權寧世也在國會承諾，一旦憲法裁判所做出讓尹錫悅重返總統職務的決定，則黨內將儘速推動修憲程序，「先前尹總統曾經承諾，絕對不會對任期有所戀棧。因此，我們將致力推動修憲，以求符合時代精神。」

權寧世表示，從尹錫悅發動戒嚴以及遭國會彈劾停職，顯露出南韓現行的「1987年體制」不符合時代精神，不僅國內政體被譏諷為「帝王總統制」，事實上就連國會也因毫無任何牽制手段而被譏為「帝王議會」，因此必須透過修憲牽制總統制和國會。

權寧世承諾，國民力量將會尊重憲法裁判所的裁決結果。

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