新北市美術館4／25正式開館　打造全民共享藝術新地標

▲新北市美術館4月25日正式開館。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市首座公有美術館「新北市美術館」，歷經多年規劃與建設，將於2025年4月25日正式開館！為慶祝開館，自4月26日起至6月1日，新北市美術館園區將舉辦連續六個週末的開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首周末還有煙火秀，並提供6月底前免購票入館參觀的優惠，為藝術愛好者與市民朋友帶來前所未有的文化饗宴。在2日市政會議上，新北市文化局進行專題報告，說明新北市美術館的開館規劃與系列活動。

長侯友宜表示，新北市作為臺灣人口最多的城市，擁有深厚的人文底蘊，第一座公有美術館的誕生備受期待。新北市美術館不僅是推動全市藝文發展的重要建設，更是一座對全民開放、全齡友善的藝文場域，讓市民能夠親近藝術，感受文化魅力。選址於鶯歌，除了結合當地豐厚的陶藝文化，也注入當代藝術思潮，打造國際性的美學廊帶，進一步帶動新北市的經濟產業與藝文發展。

▲侯友宜表示，新北市美術館將於4月25日正式開館，並從4月26日至6月1日舉辦連續6個週末的開館活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集。

新北市文化局長張䕒育進一步說明，新北市美術館以「全民美術館」為定位，致力於提供多元藝術體驗，涵蓋典藏、研究、展演、教育與公眾服務等功能，不僅是藝術展示的空間，更是一座促進社會對話與文化交流的城市美學核心。開館推出四檔展覽，包括「往來／照見」典藏研究展、「基進城市」國際主題策畫展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」新美館年度委製計畫，以及「再自然不過的事」親子互動展。

開館日隔天，新北市美術館將舉辦「未來的此刻：新北市美術館開館論壇」，邀請九位活躍於臺灣及國際的重量級策展人、美術館長、藝術總監及學者，共同探討美術館在當代世界面臨的處境，重新思考美術館的社會角色、運營思維，及展開對話的可能。

▲新北市美術館4月25日正式開館，並推出「往來／照見」典藏研究展等四檔開館展覽。

除館內活動，慶祝新北市美術館開館，文化局推出開館系列活動，自4月26日至6月1日連續六個週末登場，首週邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出。4月26日雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，結合音樂人林強、美術設計何佳興等跨界創作者，以肢體、音樂與畫面呈現臺灣在地文化與時代氛圍。4月27日則由FOCASA馬戲團帶來親子馬戲作品《潘朵拉的盒子》，讓大小朋友在奇幻的馬戲世界中體驗藝術的魅力。

此外，開館系列活動現場還有主題市集，展現新北豐富的文化創意能量。夜晚則將上演「光雕展演」，以美術館建築為投影平台，呈現光影藝術，打造建築與自然、人文的和諧共鳴。特別的是，開館首週末4月26、27日晚間8點半，還將施放璀璨煙火，帶給市民難忘的視覺饗宴。

新北市美術館將於4月8日至4月13日試營運，期間開放「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」以及「再自然不過的事」三個展覽，讓民眾體驗美術館的展覽與空間，營運時間為平日10時至17時30分，假日10時至18時，並於4月25日正式開館，邀請民眾來趟鶯歌藝文之旅！

▲雲門舞集「十三聲」。(圖／雲門基金會提供，攝影：劉振祥）。

▲新北市美術館開館建築光雕模擬圖。（圖／華麗邏輯有限公司、影像製作：玖格設計）。