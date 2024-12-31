蔣萬安拍板！　北市85歲以上敬老金翻倍至3000元　

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

今（31）日為2024年最後一天，也是台北市長蔣萬安於今年的最後一場市政會議，蔣萬安於會中通過3項裁示，其中包括85歲以上長者重陽敬老金從現行1500元提高至3000元，以及「寶林條款」，要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應投保公共意外責任保險標準，調整加嚴為總樓地板面積150平方公尺以上，並新增投保「食品中毒保險」。

蔣萬安31日上午主持今年最後一場市政會議，結語也再次強調本次跨年與大巨蛋人潮的因應措施，認為未來每年跨年一定有大巨蛋演唱會，一定要藉由今天晚上相關措施建立SOP，也基於今天建立的SOP不斷精進、因應以後的常態。

蔣萬安於會中通過修正「台北市外送平台業者管理自治條例」、「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」、「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」，外送平台部分，包括「調整外送報酬前應與工會協商」、「報酬變更應於14日前以網際網路公告並通知工會及外送員」、「每季至少辦理協商會議一場次」、「應設置休息時間提醒機制」並加強罰則等。

蔣萬安分享，前陣子看到很多平台業者無預警大幅降低每一單的報酬，也讓大家認為有勞資不對等的情形，所以這次修正，包括「未來如果要調降薪資必須先通知工會」，確實是往前邁一大步，雙北有6萬多的外送員，應該要加強宣傳告知、讓勞工朋友看到台北市很願意確保他們權益。

在「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」部分，依蔣萬安此前裁示，為表達對長者的尊重和照顧、推動敬老觀念，台北市修正《臺北市重陽敬老禮金發放金額標準》，將現行規定85歲到98歲長者的重陽敬老禮金發放金額，從現行1500元提高到3000元，後續將函請行政院備查及議會查照。

關於「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」，重點包括「擴大強制投保範圍」，要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應投保公共意外責任保險標準，從原本的300平方公尺以上，調整下修為總樓地板面積150平方公尺以上；新增「食品中毒保險」，消費場所內如涉及提供食品，需一併投保食品中毒責任附加條款。

以及「資訊透明化」規定消費場所必須將公共意外責任保險單、繳費證明張貼於場所內明顯處，供消費者查看，還有「過渡期間條款」，為讓業者有足夠時間適應新規定，增訂過渡期間條款，以利宣導並降低衝擊。蔣萬安宣布照案通過，後續函請行政院備查及議會查照。