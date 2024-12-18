花蓮吉安阿美族文化館整裝重開館　休館7個月提升公共安全係數

▲花蓮吉安鄉娜荳蘭部落的阿美族文化館，休館7個月進行改善工程後重新開館。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮吉安鄉娜荳蘭部落的阿美族文化館休館7個月，進行「設施改善工程」日前竣工於16日正式開放營運使用，吉安鄉長游淑貞誠摯歡迎鄉親申請展演並且踴躍前往參觀休憩。

阿美族文化館本次的設施改善工程包含室內裝修和公安消防設備改善建設，其中隔間牆體也提升為防燃、防火材質，施工期間經歷0403震災影響增加施工困難，其後在鄉公所團隊與施工單位的努力下，更加強設施穩固，大大提升整體公共安全係數。而本次工程經費主要為議員建議款，游淑貞特別感謝縣政府與縣議會對吉安鄉各項建設的重視與協助。





游淑貞再次感謝多位議員們挹注建議款項，協助吉安鄉公所完成阿美族文化館的改善建設計畫。他表示，阿美族文化館在過去一直以來都是鄉親們休憩、幼兒園辦理畢業典禮以及社區舉行節慶活動的重要中小型演藝空間，經過此次館舍優化改善工程及加強公共安全消防設備，將帶給鄉親好朋友更安全、更完善的使用環境。

▲鄉長游淑貞（中）歡迎鄉親申請展演並且踴躍前往參觀休憩。

阿美族文館在民國92年啟用時原名為「阿美文物館」，在游淑貞鄉長上任後，希望館舍使用更加多元化，去年8月正式更名「阿美族文化館」，盼能帶來部落更豐沛的文化傳承與執行廣度。

游淑貞歡迎未來有更多鄉親與團體來申辦表演策展、社區共用、親子共學或教育推廣等活動，讓更優質的服務與設施，來創造社區的友善生活圈。