對等關稅實施後談判才要開始　智庫：台經濟面良好、成本恐轉嫁美企

▲美國總統川普宣布對等關稅措施，引發全球經濟震盪。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普今（3日）正式掀牌對等關稅新制，出乎各界意料，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，引發各界討論。對此，學者認為，相較其他國家，台灣的經濟基本面相對穩健；且台美貿易緊密合作前提下，課徵高額關稅的台灣產業成本，有可能會轉嫁回美國廠商。另外，黨政人士強調，川普對主要貿易夥伴開徵高額關稅，目的是藉此逼各國改善逆差或對美貿易條件，「後續才是談判的開始」。

台經院院長張建一認為，川普政府的對等關稅是全球性實施，幾乎所有先進國家都入列。美國政府課徵高額關稅，一定會反映到資本市場，適逢台灣清明連假期間，可觀察美國及國際市場反應，「以為是『利空出盡』，說不定反而是『逢低承接』」。台灣經濟基本面相較其他國家來說，相當穩健，盼社會大眾對政府有信心，對台灣的股市有信心。

中經院院長連賢明則指出，日本政府宣布對美擴大投資至1兆美元，川普政府也沒能同意關稅豁免日本汽車產業；同理可證，若希望藉由台積電的對美擴大投資，就能豁免台灣全部產業的稅率，以美國全球整體評估與關稅策略而言，其實是相當有難度。

連賢明強調，台灣產業競爭力強，美國對台產業需求不會有太大改變，在台美貿易緊密合作前提下，這些被課徵高額關稅的台灣產業，蠻有可能可以將成本轉嫁給美國廠商，到頭來台灣廠商持續獲利、損失最大的反而是美國企業，台灣社會不用太過擔心。

另外，黨政人士指出，對等關稅是全球共同面臨的挑戰，在野黨及有心人士唱衰政府談判失敗，見獵心喜的行為相當惡質。日本日前宣布在美投資1兆美元、韓國大舉赴美投資汽車產業，同樣仍被川普開徵高額關稅，若計入日、韓先前被徵25%的汽車關稅，整體關稅規模將超過台灣。此外，中國的34%加上原本就開徵的20%，整體關稅上限將來到54%，難道這也證明習近平無能嗎？

黨政人士說，事實上，川普這次對主要貿易夥伴開徵高額關稅，目的是在透過高額關稅逼各國改善逆差或對美貿易條件，後續才是談判的開始。

「值此之際，盼在野黨與有心人士勿見縫插針。」黨政人士表示，未來行政團隊與美方持續磋商、提出各項相應措施，朝野不分政黨更應共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球佈局，將衝擊降到最低，讓台灣產業更加穩健，化危機為轉機。