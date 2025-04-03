藉口「有事要談」載前妻到摩鐵想硬上　她拿刀片抵抗逃劫

▲桃園市一名男子去年4月間邀前妻有事商談，卻開車載至汽車旅館，不顧前妻拒絕欲硬上，前妻取出刀片自戕要脅，男子才鬆手作罷。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子去年4月間找上前妻，以「有事商談」為由，開車載前妻至汽車旅館，不顧其拒絕仍強吻其頸部、胸部，並脫去其上衣欲強制性交，經女子持隱藏刀片自戕要脅，男子才停止作罷；桃園地院審理時，男子否認犯行，法官審結，依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年6月，本案仍可上訴。

檢警調查，被告男子與女子為前夫妻關係，前年6月間2人因故離異，去年4月6日男子以「有事商談」為由邀出前妻，開車載其至桃園區某汽車旅館，男子先至浴室洗澡後，光著身子動手將前妻推至床上，以身體壓其身上，不顧其說不要、掙扎推開等抗拒，仍強吻其頸部、胸口，還徒手脫去其上衣欲硬上強制性交，前妻將褲袋裡鎖匙圈內隱藏刀片欲自戕，男子才鬆手作罷，事後女子向桃園警方報案提告，桃檢調查後依家暴妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告坦承案發時地有搭載前妻至汽車旅館，進入房間後有裸身與前妻相處等事實，但否認有強制性交犯行，辯稱當天進房後就放水準備洗澡，放水期間詢問前妻在案發前一天為何要將小孩丟在家，她情緒激動講話大聲，我沒穿衣服從浴室出來跟她說為何做錯事還不承認，前妻就拿刀欲自殘，他趕緊把刀搶過來等語。

法官查出，女子於去年4月17日至派出所報案時，指證被告涉犯跟蹤騷擾、家庭暴力等事，過程中當警員問及被告對其有哪些跟騷行為，共發生幾次後，女子陸續陳述包括4月10日、4月11日、4月6日被告所為之相關行為後，經員警詳細詢問後，才提出本案遭強制性交未遂案件，原本不想提告，主要顧忌還有3名小孩，法官認為，女子顯非憑空杜撰、虛捏被害情節，欲誣指被告入罪，其證言之憑信性甚高。

法官審酌，被告與女子前為配偶關係，竟為逞私慾不思曾為女子之配偶之情狀，不顧女子表達抗拒之情，對其為本案強制性交未遂犯行致其身心受創，對女子人格、身體發展戕害甚鉅。衡酌被告犯後矢口否認犯罪，未對女子表示任何歉意，亦未賠償其任何損害，未見悔意，審結依強制性交未遂罪判處有期徒刑2年6月，本案還可上訴。

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