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社會 社會焦點 保障人權

負氣斷聯19年　離家男重辦護照驚見自己「已歿7年」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名男子阿哲（化名）過去因與家人起爭執，一氣之下離家前往美國生活，一走就是19年，期間完全沒有與家人聯絡，後來想重新申辦台灣護照，赫然發現自己居然已經被宣告死亡7年了，這才趕緊向法院聲請撤銷。桃園地院法官日前審理之後，裁定准許撤銷阿哲的死亡宣告。

▲▼男人,背影,丈夫,男子,。（示意圖／CFP）

▲阿哲離家失聯19年，想重新申辦護照才發現自己已經被宣告死亡7年了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2006年間因與家人鬧不愉快，一氣之下出境前往美國，之後沒有再回來，期間也沒有與在台灣的家人聯繫，直到19年後想要重新申辦護照，才發現自己竟然在2018年被家人聲請宣告死亡，於是立刻向法院聲請撤銷。

桃園地院法官表示，經查，阿哲確實在2018年間被法院裁定宣告死亡確定，但本案聲請人主張自己並未死亡，他在接受視訊應訊時，不僅可以正確陳述阿哲的出生年月日、身分證字號等資料，對於親戚姓名、過往居住情形等問題也都十分清楚，提供的護照及國際駕照等附有照片的證件，經檢查也都與「阿哲」的特徵相似，僅年紀有明顯差異。

最後，經過阿哲的母親、妹妹辨認，確定本案聲請人就是阿哲。法官認為，綜上所述，聲請人阿哲的主張應為真實，於是裁定准許撤銷死亡宣告。

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