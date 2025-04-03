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社會 社會焦點 保障人權

調查官交未成年女友！怕曝光只用「蝦皮聊聊」　摩鐵口交賠40萬

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局一名廖姓調查官與未成年少女交往，帶人至摩鐵口交 。（圖／記者黃哲民攝）

記者許權毅／台中報導

法務部調查局一名廖姓調查官在網路交友認識一名未成年少女，雙方交往後，廖將少女帶至雲林一間摩鐵要求口交還拍照，直到少女向老師談及此事，案件才曝光。台中地院審酌，廖男侵害少女身心、隱私，與家屬達成40萬元和解，依兒少性剝削罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢警追查，2023年10月間，廖男在網路交友結識該名未成年少女，同月就將人帶至雲林一間摩鐵性交，經少女同意後，由少女替廖男口交，並且使用少女手機，拍攝性交過程。同晚，再要求少女將照片上傳到Google雲端硬碟，以供廖男觀看，直到少女向老師陳述此事，學校趕緊通報社政單位後，由警方介入調查。

檢警查出，廖男與少女聯繫時，除了一般通訊軟體，還會使用「蝦皮聊聊」以及「露天拍賣對話」等方式，以罕見的通訊軟體和對方聯繫。

台中地院審酌，廖男坦承犯行，但雙方為男女朋友關係，足認廖員是一時衝動，欠缺審慎思慮後，才犯此案，且廖男並未將影片傳送給他人，惡行非重大，與少女、少女父母達成40萬元和解。

檢方認定，廖員為法務部調查局桃園市調查處之公務員，應該依法加重刑期。台中地院則認為，廖男犯案期間是下班時段，並無利用公務員身分犯案，不應加重刑期，考量廖男犯後態度等，依拍攝少年之性影像罪判他6月，緩刑2年，期間保護管束。

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