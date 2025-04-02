　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目睹妻坐別人車上　醋夫迴轉猛撞辯「正當防衛」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿興（化名）前年7月間開車行經桃園市仁和路時，目擊妻子坐在別人的車上，一氣之下竟直接開車衝撞，導致對方的車輛受損。雖然阿興主張自己是為了捍衛配偶權，屬於正當防衛，但並未被桃園地院法官採信，日前仍被法官依犯強制罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿興目睹妻子坐在別人車上，竟當街開車衝撞對方車輛。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年7月間原本要載朋友去考駕照，途中目睹妻子（現已離婚）坐在別人的車上，竟直接在馬路上違規迴轉，撞上妻子乘坐的車輛，導致該車左前車頭板金凹損、破裂及烤漆剝落。

阿興強調，自己不是有意毀損他人的車輛，當時他的車子處於靜止狀態，對方駕駛想要逃跑才會撞到他的車。律師也幫忙辯稱，該名駕駛與阿興的妻子有不正常往來，阿興的行為是為了捍衛配偶權，屬於正當防衛。

但當時人在阿興車上的一對情侶證稱，他們3人是朋友關係，當天要去考駕照，便請阿興幫忙接送，沒想到途中遇上阿興的妻子，阿興著急要找妻子，一路追著對方的車跑，迴轉之後就發出很大的撞擊聲。

遭撞駕駛也表示，他和阿興的妻子是朋友，當時女方已經認出阿興，他想先迴避，沒想到阿興竟逆向迴轉意圖攔停他們，他有倒車嘗試切出去，但阿興直接就往他的車頂上來，導致車輛受損。

桃園地院法官認為，證人證詞與本院勘驗筆錄、現場照片等事證均吻合，因此可以認定是阿興開車衝撞他人，雖然他主張這是為了捍衛配偶權而做出的正當防衛，但目前並無證據可以證明他的妻子有受到引誘進而脫離家庭的情況，他的行為顯然與正當防衛要件不符。

法官表示，阿興遇到紛爭不思以合法途徑解決，竟當街開車衝撞他人的車輛，行為確實不應該，考量到他始終否認犯行，迄今未能與受害駕駛達成和解或賠償損害，最終依犯強制罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／電子廠跌停鎖死！　逾4000張排隊賣
星巴克阻佔位！　離開1小時「佔位物品移交警方」　
龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普烏克蘭為例
柯文哲主刀醫師是昔台大醫院同事　陳佩琪已了解病情「安心不少」
共軍軍演航跡圖曝！　76共機出海、37架次越中線
快訊／震撼彈！　花蓮議長喊話：支持罷免傅崐萁
快訊／柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等
隋棠夫妻現身校園被拍！　孩受美式教育…學費起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警政署推動「百斬車手」獎5萬　號召全民主動出擊打詐

快訊／士林區鐵皮工廠火警！黑煙狂竄　警消佈水線灌救中

北市3警涉包庇賭博電玩！萬華分局警、保大組員聲押　另1警請回

拒檢闖紅燈衝撞警車！汐止警「抓到通緝犯」　車內查出喪屍煙彈

快訊／柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

目睹妻坐別人車上　醋夫迴轉猛撞辯「正當防衛」被打臉

謝國樑接管東岸商場被控強盜不起訴　高檢發回續查

妻遭詐騙　尪怒衝派出所捅傷警察！下場曝光

負氣斷聯19年　離家男重辦護照驚見自己「已歿7年」

基隆七堵民宅頂樓起火　黑煙竄天

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

警政署推動「百斬車手」獎5萬　號召全民主動出擊打詐

快訊／士林區鐵皮工廠火警！黑煙狂竄　警消佈水線灌救中

北市3警涉包庇賭博電玩！萬華分局警、保大組員聲押　另1警請回

拒檢闖紅燈衝撞警車！汐止警「抓到通緝犯」　車內查出喪屍煙彈

快訊／柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

目睹妻坐別人車上　醋夫迴轉猛撞辯「正當防衛」被打臉

謝國樑接管東岸商場被控強盜不起訴　高檢發回續查

妻遭詐騙　尪怒衝派出所捅傷警察！下場曝光

負氣斷聯19年　離家男重辦護照驚見自己「已歿7年」

基隆七堵民宅頂樓起火　黑煙竄天

盲眼龍婆又命中？　曾預言2025年「地震肆虐全球多地」

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

警政署推動「百斬車手」獎5萬　號召全民主動出擊打詐

清明連假有好康　電子票證乘車「左營高鐵到墾丁」只要176元

川普「解放日」關稅計劃將至　專家警告：重創全球經濟

南消一大隊結合金紙店放置宣導單及提水袋　鎖定掃墓民眾防火宣導

艾爾歐迪99球飆2025年首場「Maddux」！率遊騎兵1：0完封紅人

OpenAI 學院悄悄上線　AI 教育資源全免費！

【男生逛街總想找椅子？】逛街沒有興奮感就像陪跑一場馬拉松

社會熱門新聞

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

快訊／柯文哲開完刀了！陳佩琪站恢復室外等待

退警「蕭湘公子」對女警襲胸性騷擾　桃院判無罪

快訊／柯文哲傳水腎、結石　今早抵台北醫院手術

富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還錄影

醫師偷吃女病患　正宮求償60萬卻敗訴

即／三重嚴重車禍！轎車撞20車1女慘死

新北查獲喪屍煙彈原料　成品黑市逾360萬

民進黨共諜案連環爆　傳有立院助理澳門交機密被逮

前立法院長辦公室被滲透　游錫堃前助理洩密20萬交保

女騎士自摔遭多元計程車輾過！驚悚畫面曝

鄭文燦貪污案法官重病住院　審判長代理

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

更多熱門

相關新聞

失聯19年　男重辦護照驚見「被死亡」

失聯19年　男重辦護照驚見「被死亡」

桃園一名男子阿哲（化名）過去因與家人起爭執，一氣之下離家前往美國生活，一走就是19年，期間完全沒有與家人聯絡，後來想重新申辦台灣護照，赫然發現自己居然已經被宣告死亡7年了，這才趕緊向法院聲請撤銷。桃園地院法官日前審理之後，裁定准許撤銷阿哲的死亡宣告。

刺青客搶包包老闆慘丟1萬　貓也嚇跑

刺青客搶包包老闆慘丟1萬　貓也嚇跑

退伍離家出走2年　他教召失聯下場GG

退伍離家出走2年　他教召失聯下場GG

色保全兩度邀約少女摩鐵硬上　少女報警揭穿惡行

色保全兩度邀約少女摩鐵硬上　少女報警揭穿惡行

判刑5月拒入獄還毆警　2男這下慘了

判刑5月拒入獄還毆警　2男這下慘了

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

三振舞女神「制服太透」遮1部位　姣好身材藏不住

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

今天氣有變化！　雨區又擴大

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面