目睹妻坐別人車上　醋夫迴轉猛撞辯「正當防衛」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿興（化名）前年7月間開車行經桃園市仁和路時，目擊妻子坐在別人的車上，一氣之下竟直接開車衝撞，導致對方的車輛受損。雖然阿興主張自己是為了捍衛配偶權，屬於正當防衛，但並未被桃園地院法官採信，日前仍被法官依犯強制罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿興目睹妻子坐在別人車上，竟當街開車衝撞對方車輛。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年7月間原本要載朋友去考駕照，途中目睹妻子（現已離婚）坐在別人的車上，竟直接在馬路上違規迴轉，撞上妻子乘坐的車輛，導致該車左前車頭板金凹損、破裂及烤漆剝落。

阿興強調，自己不是有意毀損他人的車輛，當時他的車子處於靜止狀態，對方駕駛想要逃跑才會撞到他的車。律師也幫忙辯稱，該名駕駛與阿興的妻子有不正常往來，阿興的行為是為了捍衛配偶權，屬於正當防衛。

但當時人在阿興車上的一對情侶證稱，他們3人是朋友關係，當天要去考駕照，便請阿興幫忙接送，沒想到途中遇上阿興的妻子，阿興著急要找妻子，一路追著對方的車跑，迴轉之後就發出很大的撞擊聲。

遭撞駕駛也表示，他和阿興的妻子是朋友，當時女方已經認出阿興，他想先迴避，沒想到阿興竟逆向迴轉意圖攔停他們，他有倒車嘗試切出去，但阿興直接就往他的車頂上來，導致車輛受損。

桃園地院法官認為，證人證詞與本院勘驗筆錄、現場照片等事證均吻合，因此可以認定是阿興開車衝撞他人，雖然他主張這是為了捍衛配偶權而做出的正當防衛，但目前並無證據可以證明他的妻子有受到引誘進而脫離家庭的情況，他的行為顯然與正當防衛要件不符。

法官表示，阿興遇到紛爭不思以合法途徑解決，竟當街開車衝撞他人的車輛，行為確實不應該，考量到他始終否認犯行，迄今未能與受害駕駛達成和解或賠償損害，最終依犯強制罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。