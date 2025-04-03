清明首日國道紫爆　北部中部多段時速不到40公里

▲清明連假首日，國道已有車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期首日，截至上午9時30分，國道已有部分路段壅塞，北部包括國3安坑至新店、新店至木柵休息站北向路段均「紫爆」，時速不到20公里；另外，中部地區包括國1南屯至王田、彰化系統至彰化、埔鹽系統至員林南向路段、國3龍井至和美、中投至霧峰、草屯至中興系統南向路段時速也不到40公里。

高速公路局表示，今天上午5時國道開始湧現車潮，並於6時起出現壅塞情形，今天0至5時平均交通量為10.7百萬車公里，為平日年平均2.7倍；預估今天交通量為124百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，截至上午8時，交通量為24百萬車公里，今天相關疏導措施包括0至12時國5石碇、坪林及5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6至12時西部國道南向高乘載，單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局也說，今天天氣晴朗，可能有大量出遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、後龍至苑裡、沙鹿至龍井、快官至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於上午12時後出發；國5南向用路人建議傍晚5時後出發。

▲清明連假第一天國道疏運措施。（圖／高公局提供）