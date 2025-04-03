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清明連假首日陽光露臉　周末北東有雨變天時間曝

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲清明連假首日各地多雲到晴可見陽光露臉。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明連假首日，白天大陸冷氣團減弱，中央氣象署預報員李名翔表示，今、明天各地多雲到晴，僅山區有零星雨，西半部要留意日夜溫差大，清晨輻射冷卻影響，北部仍有12度低溫。周六起水氣增加、周日雨勢擴大，屆時北部及東半部都有明顯降雨。

李名翔表示，今、明天台灣附近水氣減少，各地多雲到晴，僅山區有零星雨，周六起水氣增多，下周日降雨機率進一步提高，下周一、周二華南雲系影響，天氣轉為不穩定。

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李名翔指出，今天大陸冷氣團減弱，白天高溫回升，未來一周沒有冷空氣南下，天氣大多溫暖舒適，但今、明天輻射冷卻影響，早晚溫度偏低。

他表示，今天北邊乾冷空氣南下，水氣減少，西半部有陽光露臉機會，東半部及山區雲量偏多，民眾前往山區掃墓要留意。明天各地持續多雲到晴，僅東半部地區及新竹以南山區有零星短暫降雨。

他指出，周六起水氣增加，東半部有短暫降雨，北部及中南部山區也有零星短暫雨。下周日雨勢進一步增多，北部、東半部及中南部山區有短暫降雨。下周一、周二華南雲系影響，雨區擴大，中部以北、東半部及南部山區有短暫降雨，提醒民眾留意。

溫度方面，李名翔表示，今天白天高溫回升，西半部約23至26度，東半部20至22度，後續沒有明顯冷空氣南下，下周中南部感受溫暖。另外，今、明天輻射冷卻影響，早晚偏冷，北部低溫約12至14度，中部及東半部約13至16度，西半部日夜溫差大。

另外，他也提醒，下周日晚間至周二馬祖有局部霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。

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