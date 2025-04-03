中共軍演台股卻上漲　陸媒承認：台灣民眾不怕了

▲共軍演訓宣傳影片隱約可見台北市漢口街。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍前兩日在台灣周邊進行軍演，台股卻未被撼動，連兩天收盤都上漲。對此，有大陸媒體特別刊出評論文章，而無論從哪個方面進行分析，結論都是「台灣民眾不怕了」。

4月1日一大清早，共軍東部戰區宣布在台灣周邊展開聯合演訓。這一天，台股開高走高，加權指數終場大漲584.27點，以21280.17點作收，漲幅2.82％。

共軍昨（2）日再宣布進行「海峽雷霆-2025A」演練，加權指數終場上漲18.05點，以21298.22點作收，漲幅0.08％。當晚，共軍宣布演訓結束。

《濟南日報》系旗下、總部位於北京的《經濟觀察報》2日刊出一條評論文章，對上述現象進行分析。撰寫文章的是該報海外部主任王義偉，介紹稱他是「台海問題專家」。

大陸軍演，台灣股市為何上漲？針對此一問題，王義偉做出四點分析。第一，大陸圍台軍演從2022年開始，再到現在沒有代號、突然發動的演習，「台灣民眾見多了」，根據以往經驗，加上對現在內外局勢的分析作出了判斷，「這一次還是演習，不會轉為實戰」。

▲共軍軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）

第二是「知彼」，文章認為，30年前的台灣人，對大陸了解非常少，加上國民黨幾十年的反共教育，使民眾對大陸是非常懼怕的。這次軍演，台灣民眾之所以不怕了，主要的原因是，現在的兩岸交流非常熱絡，台灣人更了解大陸了。

不過，文章也闡述符合北京官方宣傳的觀點，王義偉稱，越來越多的台灣民眾開始真正認識、了解大陸的對台政策，知道大陸的相關政策作為「都是針對極少數『台獨』分子」。

第三是「知己」，文章提到，「台灣人當中，有多少人在搞台獨，有多少人是真台獨，有多少人是假台獨……台灣民眾心裡有數」，並指很多台灣民眾心裡清楚，賴清德當局不敢觸碰紅線，現在不敢，未來也未必敢，即使有心，也未必做得到。

文章提出的第四點分析較為特殊，是「對AI技術的分析」。文章聲稱，有人建議解放軍加快讓AI（人工智慧）技術形成戰鬥力，在未來需要時做到精準打擊，盡量不要傷及無辜。「果真如此的話，大多數的台灣民眾就更不怕了。」