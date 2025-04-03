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後腳筋疼痛！可能阿基里斯腱出事了　醫曝幾種症狀快就醫

▲阿基里斯腱是人體中最粗、最強的肌腱，是幫助日常中走路、上下樓，也是跑步、跳躍的重要結構。（圖／花蓮醫院提供，下同）

阿基里斯腱是人體中最粗、最強的肌腱，是幫助日常中走路、上下樓，也是跑步、跳躍的重要結構。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

後腳跟疼痛是一般人常遇到的問題，除了常見的足底筋膜炎以外，阿基里斯腱問題也是一個主要原因。阿基里斯腱又稱跟腱，是人體中最粗、最強的肌腱，其功能則是幫助我們在日常中走路、上下樓，也是跑步、跳躍的重要結構；特別是需要快速轉向或衝刺等需要瞬間爆發力的動作，將你的小腿肌肉與你的腳跟骨連接起來。

日前高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在社群媒體上發布，他在住家加強訓練和練習時，左腳阿基里斯腱突然有劇烈疼痛，經診斷為阿基里斯腱斷裂，後續將進行手術復健治療。

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衛生福利部花蓮醫院謝宏佳主任表示，「阿基里斯腱肌腱炎」常見的症狀，即是腳後方出現疼痛、緊繃、甚至紅腫，可能在久走或跑步後發作，痛點最常見於肌腱附著點往上2至6公分處，嚴重時還會併發撕裂傷與後腳跟滑囊炎。診斷上並不困難，一般臨床診斷即可，可藉由超音波、X光及MRI評估。

治療方式除了讓患部休息、冰敷、電療、伸展、消炎藥物等保守治療外，儀器治療、震波、物理治療及運動等治療，可以處理生物力學的問題，才不會反覆發作。

▲阿基里斯腱是人體中最粗、最強的肌腱，是幫助日常中走路、上下樓，也是跑步、跳躍的重要結構。（圖／花蓮醫院提供，下同）

謝宏佳醫師表示，當後腳跟發覺疼痛不對勁時，儘早處理就醫，才會有健康的雙腳。

阿基里斯腱斷裂是下肢最常見的肌腱斷裂，發生時常會感覺到後腳踝有聲響或像被人從背後踢了一腳的感覺，且會突然出現劇烈疼痛、腳踝後部腫脹和瘀青、走路時會疼痛、肌腱撕裂部位有壓痛或有間隙。最常發生在 30 至 40 歲的人，從事高強度運動容易造成斷裂，對於不常運動的人突然進行高強度運動更需要注意，避免造成斷裂傷害。有一部份是因為肌腱本身已有問題，例如反覆發炎、使用藥物等等造成肌腱病變脆化，在正常活動下就突然斷裂。

謝宏佳醫師指出，阿基里斯腱斷裂可採手術、非手術治療方式；保守治療可使用石膏固定；手術縫合肌腱，手術後仍需打上石膏，以便肌腱癒合期間固定肌腱。但不管保守治療或手術，都需要物理治療來恢復阿基里斯腱的力量和活動能力。
 
謝宏佳醫師建議預防勝於治療，從事前準備來減少發炎甚至撕裂斷裂風險，運動前做好熱身，注重伸展運動，避免阿基里斯腱反覆受到壓力。穿著合適的鞋子，循序漸進慢慢地增加運動的時間和強度，也避免在上坡或不平坦的地面上跑步。當發覺疼痛不對勁時，儘早處理就醫，才會有健康的雙腳。

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