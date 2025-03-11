腸病毒死亡出現首例　5歲以下嬰幼兒高危險群...幾種症狀速就醫

▲花蓮衛生局強調保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

腸病毒開學後3-4月疫情逐漸上升，花蓮縣衛生局密切監測疫情變化。疾病管制署日前公布國內今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，呼籲家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，請父母務必提高警覺，一起守護孩子的健康。

花蓮衛生局指出，腸病毒出現重症如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療。



衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示， 2月23日至3月1日國內腸病毒門急診就診計3,949人次，花蓮縣腸病毒門急診就診計29人次。往年疫情於開學後3-4月逐漸上升，於5月底至6月達到高峰。

保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免出入公共場所。腸病毒傳染力強，成人也會感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。家中若有第二個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手及呼吸道衛生（戴口罩）的好習慣，才能降低密切接觸時感染與傳播腸病毒的機會。



朱家祥指出，學校部分每日幼兒入園前、用餐前、後及離園後清消，對環境、玩具清潔及消毒，建議每日至少清消2次；消毒方式以市售含氯漂白水（5-6%濃度），1cc（漂白水）:100cc（水）的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本，校(園)方應落實學童自主健康管理，並確實填寫清消記錄，共同防範腸病毒來襲。

為守護弱勢家庭嬰幼兒免受腸病毒感染，設籍在花蓮縣中低及低收入戶滿2個月至未滿4歲的嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。符合接種的嬰幼兒，請家長攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低收/低收入戶證明文件，前往13鄉鎮巿衛生所預約接種，按時接種疫苗以提升保護力。

現行腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，可自費施打腸病毒疫苗1劑約4,300元，花蓮縣有提供之醫療院所為花蓮慈濟醫院、門諾醫院、張海山診所、花蓮市衛生所、林建中小兒科診所、福田診所、和田診所、台北榮民總醫院玉里分院等。



花蓮縣衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費1922或衛生局防疫專線8226975洽詢。